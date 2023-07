'First Dates' nos sorprende en cada programa con alguna anécdota interesante para contar. En esta ocasión, el 'dating show' ha apurado tanto su círculo a la hora de juntar a personas solteras que ha unido a dos de ellas con un parentesco familiar. En este caso dos de los citados del programa, tuvieron una primera opinión errónea de su cita. Sin embargo, al final del encuentro supieron que tienen en común mucho más de lo que se pensaban: son primos.

Carmen llegó al programa en busca del príncipe azul que nunca había tenido. El qué dirán es un miedo que siempre ha tenido en la vida a la hora de enamorarse. La soltera aseguraba ante las cámaras que no había encontrado todavía a la persona que le hiciera sentirse completamente cómoda. Tal y como le contaba a Carlos Sobera, quería un chico maduro y que tuviera las cosas claras.

Tras conocer las preferencias de Carmen, el presentador ha dado paso al soltero: un chico sensible de Benidorm llamado José María. En un principio, no encajaba demasiado con las peticiones que había dado Carmen, aunque para Jose María la impresión inicial tampoco ha sido buena, ya que él pensaba que era una "estirada". Pero a medida que avanzaba la velada ambos se han dado cuenta que coincidían en muchas más cosas de las que ellos creían.

Carmen y José María tienen familia en común

Los dos solteros se han ido sorprendiendo conforme avanzaba el encuentro y se veían cada vez más con mejores ojos. Lo que al comienzo parecía una odisea de cita, mejoraba por momentos. Sin embargo, todo se volvió a torcer cuando volvieron a hablar de sus pueblos natales. José le dijo a Carmen que su primo se llamaba Vicente Moreno y que era del mismo pueblo que la soltera.

Sorprendida y pensativa, Carmen se percató de que ese chico también era familiar suyo, concretamente prima de su madre. Este parentesco fue lo que echó para atrás a la joven reviviendo los miedos que tiene a la hora de establecer una relación: "Tenemos gente de la familia en común y eso no me ha gustado, porque va a dar que hablar. A mí no me gusta que hablen de mí", aseguraba ella. En cambio, a José pareció no importarle mucho, “cuanto más primo, más me arrimo”, bromeaba el soltero mientras señalaba que el parentesco familiar que les unía tampoco era muy cercano.

La idea de tener familia en común ha seguido sin convencer a Carmen, ella señalaba que le daba "mucha pereza". Por esto, cuando llegó el momento de tomar la decisión final, la joven decidió continuar su vida de soltera. José María entendió su postura dándole la razón y se despidieron cordialmente.