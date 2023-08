El mercado inmobiliario no deja de ser noticia en España. Este sábado, 5 de agosto, 'La Sexta Xplica' ha vuelto a tratar uno de los temas más peliguados y delicados del panorama nacional. Yolanda Alba, una mujer con una hipoteca de tipo variable, ha acudido al programa para comentar cómo evoluciona su situación. Una situación que no ha cambiado desde la última vez que visitó el plató. Su hipoteca ha crecido en más de 600 euros en un espacio corto de tiempo.

Ante dicha situación, Gonzalo Bernardos ha querido lanzar una pregunta. "¿Y el banco no te ofreció un código de buenas prácticas?", comentaba el economista. "No me lo ofrecieron, fui yo la que lo moví todo. Lo pedí y me lo denegaron. En la resolución, una de las cosas que pone, que es gracioso, por no decir otra cosa, es que el año pasado yo no tuve ningún problema para pagar la vivienda. ¡Claro! Es que yo no pagaba 1.000 euros entonces", ha aclarado Alba.

La invitada ha querido denunciar que el banco "no se da cuenta" de que ella, se está "matando en vida" para poder pagar su casa. "Tengo dos trabajos díficles de compaginar. Además, mi hijo vive conmigo y, por desgracia, se encuentra en paro", afirmaba la mujer. Ahora le tocaba entrar a Yolanda que planteaba qué pasaría si la protagonista decidiese dejar de pagar la hipoteca. "Ahora yo digo: 'Te voy a dejar de pagar, porque he decidido que no me voy a matar en vida. Cuando sea una morosa, vengo a hablar contigo".

Debate intenso

Sin embargo, la afecta ha querido incidir en que quiere "hacer las cosas bien". En este punto del intenso debate, Bernardos volvía a intervenir para volver a la idea de "dejar de pagar" la hipoteca. "Yolanda, tú no eres un problema para el banco porque pagas. Cuando dejes de hacerlo, serás un problema para ellos. Entonces el directo te llamará a ti y no tú a él".

A Verónica Sanz no le ha gustado el comentario del colaborador por lo que podría estar insinuando: "Gonzalo, ¿le estás recomendando a Yolanda que deje de pagar? Porque me parece un consejo peligroso. Te enfrentas a una ejecución de desahucio". Antes de que quedará en un mal entendido, el economista se ha apresurado a explicarse: "Yo lo que estoy diciendo, y sé lo que digo, es que Yolanda lleva un año y tres meses intentando que le encuentren una solución".

"Se pone en práctica ese código de buenas prácticas bancarias, que ha fracasado porque las entidades financieras no lo ofrecen. El director no tiene ningún problema con ella. La oficina reaccionará cuando deje de pagar, pero no le pido que deje de pagar. Puede pedir hacer una suspensión en el pago que realmente se pueda negociar. Lo que sucede es que tú, Yolanda, no has negociado con el director", ha señalado Bernardos, a quien ha replicado la presentadora de La Sexta: "Hombre, ella lo ha intentado".