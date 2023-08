El caso Rubiales que acapara toda la actualidad de los programas ha abierto más debates en torno al feminismo. Ya son muchos las caras del mundo de la televisión que se han posicionado en contra del presidente de la RFEF y de la propia institución.

Sonia Ferrer, colaboradora de 'Espejo Público', ha hablado alto y claro en sus redes sociales: "Los que nos meten mano y fuerzas besos en momentos de eurofia, ¿sabeis qué nos hacen en momentos de ira?". Si bien la mayoría de usuarios han aplaudido sus declaraciones, uno de ellos sacaba a relucir una portada de 'Interviú' con un posado desnudo de ella.

La actriz ha estado presente en el programa presentado por Lorena García para comentar la imagen del citado usuario: "Desde que ha habido debates sobre asuntos feministas y yo me he pronunciado, no es la primera vez que se tira de esta portada. En la cabeza de estos seres, el hecho de que tú te hayas cosificado no te da derecho a tener ninguna opinión feminista".

Minutos después, Diego Revuelta enseñó la respuesta de la también presentadora de televisión. Ante sus palabras, Sonia Ferrer justificó la portada como un "chantaje" a cambio de no publicar una fotos en 'topless' junto a su madre: "Es así, en esa época, esa era una práctica habitual. Lo que no he incluido es que yo ya tenía denunciada a la revista por unas fotos en 'topless' que publicaron, pero sabía que era difícil ganar porque no era un espacio totalmente privado", aseguró.

La colaboradora afirmó que para que esas imágenes no salieran a la luz la dieron la posibilidad de hacer "una portada estupenda" con fotos "muy cuidadas, divinas y maravillosas" y terminó aceptando para no agravar su imagen pública. Lorena García no ha podido evitar comentar las palabras de su compañera: "La ruindad de que alguien impida que Sonia opine porque un día protagonizó esa portada...". Sin embargo, Sonia Ferrer considera que ese tipo de personas acabarán evolucionando.