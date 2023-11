'Pasapalabra' se ha convertido por méritos propios en uno de los programas históricos de la televisión española. Millones de españoles se sientan cada tarde de lunes a viernes en el sofá de su casa y encienden el televisor a las 20.00 horas para ver el concurso presentado por Roberto Leal. El formato del rosco es de sobras conocido por todo el mundo y los emocionantes duelos entre los dos concursantes por hacerse con el bote hacen las delicias de la audiencia.

Estos participantes no están solos, sino, que están acompañados de famosos que colaboran en las pruebas previas al 'Rosco' para conseguir el máximo tiempo posible en la prueba final. Muchos de estos son cantantes, influencers, modelos, actores, entre otros, que utilizan la audiencia del formato para promocionar sus nuevos proyectos.

La actriz Anna Castillo ha acudido al podcast 'La pija y la quinqui' en el que ha confesado que ha rechazado acudir a 'Pasapalabra' en varias ocasiones. La Quinqui le preguntó si le gustaría ir al programa, a lo que ella contestó que no: "No me gustaría. Esto ha sido un tema en mi familia. Yo cuando empecé a ser un poco conocida me llamaron para ir a 'Pasapalabra'", explicó.

La intérprete comentó que creía que lo iba a hacer muy mal y por eso rechazó la invitación: "Yo decía 'tía, es que voy a quedar fatal'. Imagínate que quedo fatal. Y digo que 'no voy a ir'. Y ya luego me vi capacitada como para ir, pero ya no me apetecía. Dije que 'ahora ya no sé'. Entonces mi madre, siempre es una cosa como de '¿por qué no?'. Con la ilusión que me hubiera hecho verte ahí".

La Quinqui le ofreció ir juntas al formato, a lo que Anna se apuntó: "Bueno, si vamos juntas, vamos. Por mi madre". Además, aprovechó para confesar que su ilusión es el nuevo programa de Arturo Valls: "Es lo que más ilusión me podía hacer ahora mismo. Quiero ir con Maca porque ella es muy competitiva y yo también".