'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Toñi y Patricio. Toñi tiene 47 años, estuvo casada durante 20 años y ahora está disfrutando de su soltería, busca a alguien de quien enamorarse. A cenar con ella ha llegado Patricio, tiene 43 años y también es de Murci como ella.

Al conocerse, Patricio se ha quedado sin palabras: "Impresionante". A Toñi le ha parecido guapo aunque se imaginaba a "un chico más cachas". Desde el primer momento la conexión se ha notado entre ellos, los dos son amantes del deporte aunque a Patricio le tira lo acuático y Toñi es más de montaña, gimnasio y vías ferratas.

Pero él ha conseguido captar la atención de su cita cuando le ha dicho que también va al gimnasio y lo que más le gusta es el zumba. "No hay muchos chicos que les guste bailar, eso es un punto", ha dicho ella.

Pero el momento de demostrarle la verdad ha sido cuando el programa ha puesto música para que se animaran a bailar y el baile entre ellos ha sido sensacional porque los dos se han animado. "Me lo he pasado genial", ha exclamado ella.

En el reservado también se han animado a hacer un juego y explotar un globo y se han reído muchísimo, por eso casi podía deducirse desde el primer momento que la segunda cita entre ellos estaba asegurada y así ha sido: los dos han querido una segunda cita.