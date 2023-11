'Operación Triunfo' sigue conformando su equipo de rostros para su magacín diario presentado por Xuxo Jones. La primera colaboradora que seguirá la última hora del programa es Alejandra Castelló. Tras su paso por 'El circ' en 8TV, la televisiva se embarca en este nuevo proyecto con mucha ilusión

La propia Alejandra ha sido la encargada de anunciarlo en su cuenta de Instagram: "Este año nos vemos en 'Operación Triunfo' en Amazon Prime. No sabéis lo feliz que estoy. Sueña fuerte que se cumple", compartía en sus redes sociales, confirmando su fichaje por el regreso del talent show más conocido de la televisión.

La también influencer ha revelado cuál será su papel dentro de la nueva edición de 'OT': "De martes a sábado tendréis a las 22:00 horas 'OT al día' presentado por Xuso Jones. ¡Y ahí estaré yo todos los días jugando con él y contándoos cositas!". La joven asegura haber vivido "muy intensamente" todas las ediciones del programa de Gestmusic.

"Cuando era pequeña por la tele, luego estaba en TVE cuando hicieron el reencuentro y acabé haciendo grandes amigos de esa primera edición. 'OT 2017' también me pilló haciendo programa y fue increíble volver a vivir esa magia… Y ahora en 2023 me toca hacerlo a mí. Vivirlo y hacerlo desde dentro. Y joder, no puedo estar más ilusionada", aseguraba en la misma publicación.