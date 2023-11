Los seguidores de Andy y Lucas se han encontrado con que la visita de sus ídolos a 'El Hormiguero' les ha traído una muy mala noticia. Los cantantes han anunciado que dejarán de cantar tras los últimos conciertos contratados para los próximos meses.

El origen de esta decisión no está en una mala relación entre ellos ni nada parecido, sino a un problema de salud de Lucas: "Tenía la tensión bastante alta y me daban mareos. Y después de ir al cardiólogo y tener que tomar una medicación, hemos decidido bajar un poco el ritmo".

"¿Os vais a separar?", les preguntó Pablo Motos. "No es separarnos, pero no sabemos si vamos a volver. La salud es lo primero", contestó Andy, ha destacado la capacidad de trabajo de su compañero, que además se ha encargado de la gestión de su marca durante los últimos años. "Alguna vez me he enfadado con él porque no paraba".

"Es un estrés que me ha afectado. Me llevo las cosas a la cama y no podía ser. Sin salud somos nada. Mi madre me ha recordado que tengo 41 años y que tengo que descansar. Haremos una gira despedida para nuestro público que se llamará 'Los últimos acordes'".