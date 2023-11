Las declaraciones de Ángel Cristo en el estreno de 'De viernes' no le sentó nada bien a su hermana Sofía Cristo. La DJ contó este lunes cómo se sentía tras sus palabras en el plató de 'Espejo Público', desvelando también la tajante decisión que ha tomado al respecto: "Me duele mucho lo que ha hecho mi hermano y le he bloqueado en el móvil".

"Mi madre ha sido lo más grande del mundo para mí y para mi hermano. Para los dos, yo no reconozco el retrato que él hace de mi madre. Yo nunca he hablado de él, siempre le he respetado mucho porque él quería mantenerse al margen. Y así voy a seguir. No sé si tomaré medidas legales. Voy a esperar y a ser muy paciente", aseguró la exconcursante de 'Secret Story'.

En este sentido, Sofía Cristo también reconoció que estas declaraciones le han sentado como "una jarra de agua fría", asegurando que su hermano necesita "ayuda más que dinero": "Siempre que él me llama, yo estoy. Además, en el mes de agosto han estado en casa de mi madre todos juntos".

Minutos después de esta reacción de Sofía Cristo, Bárbara Rey entró en directo en el programa matinal de Antena 3, alabando al inicio a su hija: "Es un ser maravilloso con una luz y un corazón que no le cabe en el cuerpo desde que nació".

La vedette también afirmó que se encuentra "peor" por el riesgo de que ciertos datos de la vida privada de su hijo se hagan públicos más que lo que él haya podido decir de ella: "Estoy tan acostumbrada a que me machaquen, y muchas veces sin haber hecho nada... pero mi hijo es mi hijo y lo seguirá siendo hasta después de haberme ido de este mundo".

"Tengo miedo porque cuando van a por alguien van sin piedad y no van a tener en cuenta la fragilidad de mi hijo", expresó Bárbara Rey, desvelando la advertencia que le hizo al conocer que iba a conceder la entrevista al programa de Telecinco: "No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja y te ayude".

"Hay cosas que uno ya no puede hacer y no están a mi alcance, él no tiene ni idea dónde ha entrado ni en el lugar que ha entrado", comentó Rey, añadiendo que sabe "la táctica que ellos utilizan": "Sé la profesionalidad de todos, pero sé que investigáis porque los grandes profesionales vais pisando sobre seguro".