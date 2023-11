Son dos de los fichajes de este ‘OT’ de la ‘era Prime Video': Xuso Jones y Masi Rodríguez, un cantante surgido de Youtube que quedó tercero en 'Tu cara me suena' (Antena 3) y una actriz de teatro y doblaje que presenta actos en Twicht y que veremos pronto en la serie 'Berlín'. Él ya lleva una semana al frente de ‘OT al día’, el programa diario y en directo, que resume la jornada de los concursantes, y ella comienza esta noche a recibir a los concursantes en el espacio Posgala, tras la Gala presentada por Chenoa.

Este lunes, Masi, comienzas tu espacio ‘Posgala’, donde hablarás con los concursantes tras la gala. Gran idea dejarles concentrarse en sus actuaciones y crear un espacio solo para eso, ¿cierto?

Masi Rodríguez (M. R.): Por supuesto. Es muchísimo mejor para ellos que no tengan que estar pensando en otras cosas. En cosas que han podido pasar, que le puedan afectar más o menos antes de la actuación, tienes que reaccionar, y todos los artistas antes de actuar necesitan un poquito de concentración y si eso te descuadra, le pueden afectar bastante. Para para ellos es mucho mejor que todo esto lo pasemos a la Posgala y que se hable cuando ellos ya el trabajo lo han hecho, se han relajado, lo han soltado. Es un poquito más ameno, fácil de llevarlo y están más tranquilos.

De todos modos tendrás que desplegar toda tu empatía, porque habrá momentos difíciles.

M. R.: Pues sí. Sé que a veces va a ser durillo. Porque empiezo recibiendo al expulsado. Y entiendo que también los compañeros puedan estar tristes, podemos vivir cositas un poco así. Y si esa persona está fatal por lo que sea, se habla también y lloramos todos. No hay que estar todo el rato como si fuera un cumpleaños en la Posgala. Vamos a vivirlo todo como llegue y ya está. Y bueno, pues eso, con todo el cariño, abrazar también a los concursantes.

Tú, Xuso, estás viviendo el día a día en ‘OT al día’

También tenemos mucha emoción, pero con un aire más festivo, hablando de lo que haya pasado hace bastantes horas. Tenemos colaboradores y artistas que vienen de repente a visitarnos. Y vamos comentando todo lo que va pasando para que la gente en 45 minutos, que lo que dura ‘OT al día’, se enteren de lo que ha pasado en esa jornada. Que si el reparto de temas, que si alguien no le ha gustado el tema, que si alguien de repente está despuntando y qué maravilla de semana, qué bien lo está haciendo todo.

Y el salseo…

X. J: Sí, que a mí tanto me gusta una buena carpeta.

Xuso. Está claro que parte del éxito de 'OT' es la música. Pero a la gente también le gusta mucho esa parte de ‘reallity’ que no tienen otros ‘talents’.

X. J.: Sí, todos tienen un talentazo cantando y algunos bailan increíble, pero para mí también es un talentazo de valorar la personalidad.

M. R.: Claro, por supuesto, es que no podemos olvidar que los artistas son personas normales que han pasado de ser anónimos, con sus cosas, con sus miedos, también, con sus inquietudes y eso es lo mejor que pueden dar ellos; mostrarse naturales ellos mismos y tener esas personalidades.

X. J.: : Y si alguien en la Academia se enamora, pues que se enamore, oye, no pasa nada… Es la vida.

M. R.: Además, en ese momento que está la emoción a flor de piel es más fácil enamorarte. Luego sale de la Academia y dice: “Pero ¿cómo me gustó este? Si no nos parecemos en nada…”.

X. J.: Es como en los campamentos de verano, que eran tus mejores amigos y dices: me voy a cartear para toda la vida. Y a la semana siguiente de esto mira las cartas… .

M. R.: No habrá cartas.

Tú, Xuso, no has tenido que pasar por un concurso para para demostrar tu talento: entraste en el mundo de la música por un vídeo que se hizo viral.

X. J.: Imagínate. Lo mío fue de la noche a la mañana. Porque de repente subír un video hace 11 años a las redes, cuando no existían Instagram ni TikTok ni nada de esto, estaba YouTube y no sé si estaba Twitter ya y Tuenti. Subí el vídeo y tuvo 12 millones de visitas de la época. O sea que salió hasta en las noticias. Fue una locura.

M. R.: En esa época fuiste el Íñigo Quintero de internet.

X. J.: Fue de la noche a la mañana, claro, y ya de repente de ahí pasé a grabar mi disco, Me fui a Los Ángeles, me fichó ‘Tu cara me suena’... En este trabajo, tienes rachas de todos los tipos, mejores, peores, pero nunca he dejado de trabajar, eso lo agradezco enormemente y siempre con proyectos más grandes o más pequeños, pero nunca he dejado de trabajar, que al final consiste en vivir de esto.

Y tú, Masi, empezaste en internet creando contenidos, pero no estabas muy segura que te ibas a quedar ahí y has acabado siendo presentadora

M. R.: No sabía si quería estar expuesta, y estoy muy expuesta, pero, al final, si trabajo como artista tengo que estarlo mucho. Porque me gusta interpretaer, me gusta la música. S si canto, si actúo, si presento, si doblo, pues nada, pues aquí.

Y pronto la veremos en la serie 'Berlín'.

M. R.: Sí, pronto se estrena la serie. En diciembre.

Le apetece interpretar y no se va a hacer cualquier cosa, no… Nada menos que una serie derivada de ‘La casa de papel’.

M. R.: Pues sí, salió eso, es lo que se ha dado.. Porque he hecho ‘castings’ para proyectos mucho más pequeños que finalmente no salían. Les gustó mi perfil, porque querían una persona diera un poco lo que yo doy y al final ahí estoy. Pero ya te digo que yo he hecho muchísimos ‘castings’¡ para proyectos enanos y que no me han cogido. ¡Y me han cogido aquí! Y ahora se viene todo junto. Y estaré presentando las ‘Posgalas’ cuando se esté emitiendo la serie y dices: ¡qué pasada!

X. J.: Te lo mereces por lo currante que eres.

Iba a preguntarte Xuso por algún otro proyecto, pero si estás en directo de martes a sábado con ‘OT’, poco tiempo te quedará.

X. J.: Claro estoy ahí ‘a full’, a muerte. Mi proyecto ahora es ‘OT’. Y mi pódcast, ‘Poco se habla’, no lo suelto: seguiré grabándolo porque tengo los domingos y los lunes libres.

¿Y cantarás, Xuso? Porque muchos pasarán por el escenario.

X. J.: Pasarán cositas. Eso es ‘OT’, una caja de sorpresas. Van a pasar muchísimas sorpresas que van a hacer al público vibrar y disfrutar con el programa.

Estaréis supercontentos de participar en esta edición tan rompedora, tan joven.

M. R.: Sí, por supuesto.

X. J.: Poder participar en esta nueva etapa que se estrena en Prime Video, que es también un formato súper actualizado, o sea, creo que es el macht perfecto. ‘OT’, Prime Video, todo superfresquito.

M. R.: La nueva apuesta potente que se está haciendo de cambiarlo todo y de hacerlo como mejor y que estemos nosotros dentro, es una pasada.

X. J. Es una pasada. Es una supernovedad que Prime Video sea todo en directo: la Gala, ‘OT’ al día, la Posgala… Mola eso de que sea en directo.

M. R.: Sí, lo vamos a disfrutar muchísimo