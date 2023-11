Willy Toledo es uno de los personajes más polémicos del panorama artístico español. El actor no suele esquivar el barro y da su opinión acerca de cualquier tema de actualidad creando una ola de críticas y seguidores. Incluso en varias ocasiones, Willy Toledo se ha tenido que sentar en el banquillo frente al juez por ofensa a los sentimientos religiosos

El actor vuelve a estar en el ojo del huracán después de dar su punto de vista acerca de El Hormiguero. Y es que la entrevista de Pablo Motos a Alfonso Guerra se hizo completamente viral por las declaraciones del antiguo vicepresidente del Gobierno de España afirmando que "ya no se pueden hacer chistes de enanos y homosexuales".

El presentador del programa no rehuyó al comentario de su invitado sino que le dió la razón. "Cuando un humorista hace un espectáculo está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar que sobre lo que sí", afirmó Motos con una sonrisa en la boca.

"Ahora hay una izquierda que no es progresista, es retrógrada", lamentó Guerra para, seguidamente, denunciar que "lo políticamente correcto es antidemocrático". "No me puede usted limitar mi expresión", comentó el político: "Yo me expreso como quiera, sin insultar a nadie". Estas palabras motivaron bastantes reacciones en el mundo de la cultura. Facu Díaz, humorista y colaborador de Late Motiv de Movistar Plus, fue de los primeros en cargar contra Pablo Motos y Alfonso Guerra calificándolo de "cínico y sinverguenza".

Por otro lado, Willy Toledo decidió no quedarse al margen del polémico asunto y echó todavía más leña al fuego. El actor dio una serie de duros argumentos por las que todo el mundo debería rechazar ser uno de los invitados de El Hormiguero. "El único talento de Pablo Motos es el de encarna todo lo peor en una sola persona: facha, misógino, rencoroso clasista, machista, baboso, sexista, grimoso, vengativo, analfabeto y con la misma gracia que un ladrillo", escribó en Twitter, actual X, acompañando el texto con una foto del presentador de El Hormiguero haciendo estiramientos sin camiseta.