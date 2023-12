Malú ha sido la gran protagonista de la última entrega, por el momento, de 'Viajando con Chester'. En pleno aniversario por sus 25 años de carrera musical, la cantante se sentó con Risto Mejide para hacer un repaso por su vida profesional y personal, tratando temas como la maternidad o su relación sentimental con Albert Rivera.

Para ser más exactos, este último asunto se produjo después de que Mejide le preguntase a la artista si la llegada de un hijo multiplica lo que hay en una pareja: "Yo creo que sí, planteado como lo bueno y lo malo sí. También creo que separa mucho. Si las dos personas no están en el mismo sitio, crea un mundo difícil de salvar".

"Cuando estás en esa fase en la que lo más importante es esa personita, todo lo demás te da un poco igual. Tú y yo podemos tener una mejor o peor relación, pero, al final, está este 'bichito' aquí por la que me puedo morir si le pica un mosquito. Entonces, todo lo que vaya a ir en contra de ella, de su bienestar, de su salud mental y de su felicidad, no va a pasar. Yo no voy a dar ni el más mínimo pie para que eso pase", explicó Malú sin nombrar explicitamente a Albert Rivera, padre de la hija que tienen en común.

"Al final, es una relación que no vas a poder romper, pero esa niña vino porque los dos quisimos que viniese. Nació del amor. Entonces, vamos a olvidarnos de por qué nos separamos y vamos a acordarnos de por qué la tuvimos y será muchísimo mejor", añadió la intérprete.

"Malú se ha hecho un Malú"

Por otro lado, Malú también respondió una pregunta muy directa por parte de Risto Mejide sobre si sus canciones tienen mensajes muy directos hacia sus exparejas, en este caso hacia Albert Rivera: "¿Te marcaste un Shakira con 'Ausente' (una de sus últimas canciones)?"

"Mira, si es marcarse un Shakira, llevó marcándomelos desde los 15 años. Me encanta el momento 'Malú se ha hecho un Shakira'. No, Malú se ha hecho un Malú. Tiremos un poco para atrás y te das cuentas que te he ido contando todas mis cosas. Las buenas, las malas, las regulares, el despecho, la tristeza, la diversión, la intensidad... Lo he ido contando todo. A mí forma y a mí manera, lo que pasa es que a nadie tampoco le parecía tan interesante como fijarse en eso y analizar las canciones", contestó la artista.

"He vuelto a hacer lo mismo que he hecho durante toda mi vida: contar una historia de dolor y real. Una tarde de soltar todo lo que llevas dentro y de lágrimas. Una realidad, un dolor. Eso es lo que he hecho. No he hecho nada más que contar cómo yo me sentía", añadió.