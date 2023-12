En la recta final de 'GH VIP', los seis finalistas han tenido que elegir a sus jefes de campaña para que les apoyen en la carrera hacia la victoria. Una decisión que anoche terminó siendo una pesadilla para Albert Infante, ya que se derrumbó tras conocer que Pilar Llori había rechazado ser la representante de sus defensores. En su lugar, la exconcursante prefirió decantarse por Naomi.

"No sé lo que habrá visto. No lo entiendo mucho. No se lo tengo en cuenta, de verdad. Para mí va a seguir siendo mi amiga", empezó diciendo Albert, visiblemente desconcertado, después de que Ion Aramendi le comunicara la decisión de Pilar. Aunque en un principio intentó mantener la compostura, sus gestos delataban una profunda decepción con su amiga: "Estoy extrañado, no sé lo que habrá pasado. La entiendo, la respeto y ya está".

Unos minutos después, Albert no pudo contener el llanto y acudió al confesionario para compartir cómo se sentía: "No me lo esperaba, ya está. Yo a Pilar la quiero igual". "No significa que te rechace porque tenga nada contra ti, todo lo contrario", le dijo el presentador para intentar tranquilizarle.

Aramendi le dio entonces a elegir entre cuatro alternativas: Susana, Luca, Sol Macaluso y Marta Castro estaban dispuestos a defenderle. "Pero si he tenido follones con todos aquí dentro. ¿Quién me va a defender?", se preguntó Albert. Cada vez más agobiado acabó eligiendo a Susana, pero con alguna que otra duda: "Le tengo cariño por todo lo de la cueva, pero no sé si ella me va a querer defender porque tuvimos muchos 'moñeos' al principio".

Fue entonces cuando Susana entró en escena para, a través de una videollamada, explicar si aceptaba o no ser la jefa de campaña de Albert. "Se me ha partido el alma verte así. No soy rencorosa y me quedo con lo positivo. Soy sincera y pensaba decir que no, porque no me iba a salir defenderte. Me has decepcionado".

Una intervención que Albert cortó rápidamente desde el confesionario. "¡Otra, otra! ¿Por favor, pero esto qué es? ¡Joder, tío! ¡Me voy, tío, me voy!", exclamó entre lágrimas y desesperado antes de levantarse del sofá: "¡Lo va a hacer por pena, no quiero eso!".

"No quiero que me defienda Susana porque lo va a hacer desde la obligación", insistió Albert. Sin embargo, Susana acabó convenciéndole y se convirtió en su defensora oficial: "Si yo he decidido que sí, es porque lo voy a dar todo y lo voy a hacer de corazón. No porque nadie me obligue, quiero que quede claro que lo hago porque quiero".

Además, aunque Naomi había aceptado en un principio que Pilar liderara su campaña, acabó rechazando que fuera así. "El disgusto que se ha llevado (Albert) no me parece propio de una amiga. Ahora mismo no quiero que me defienda nadie, no quiero campaña ni quiero nada", razonó la concursante.