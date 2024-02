Andrea Bueno pasará a la historia de 'La isla de las tentaciones' por ser una de las concursantes que ha abandonado más rápidamente el formato. Al mismo tiempo, su perfil fue el más polémico que se recuerda desde aquellas míticas primeras temporadas.

E incluso fuera del programa, la malagueña aprovecha sus redes sociales para hablar sin tapujos sobre el reality. En una de estas ocasiones, Andrea Bueno ha revelado una incógnita sobre La isla de las tentaciones que no ha pasado desapercibida.

La revelación de Andrea Bueno

Con más de 160.000 seguidores en Instagram, Andrea Bueno ya tiene un futuro garantizado como creadora de contenido. Es en su perfil donde ha revelado si se podía fumar mientras grababan el programa, porque en las grabaciones que se emiten en Telecinco ninguno de ellos lo hace:

"¿Ustedes os acordáis cuando yo decía ‘me voy a reflexionar’ y me largaba? (...). Pues no es que me hubiera entrado un apretón, no. Es que me iba a fumetear", confirma Andrea Bueno. La joven de tan solo 18 años deja claro que la organización les deja fumar siempre que sea fuera de cámara.

Aunque parezca una tontería, la ley audiovisual es cada vez más restrictiva, impidiendo en determinados formatos que aparezca el consumo de tabaco. Ya sucede en programas como GH o Supervivientes, y ahora también en La isla de las tentaciones. En Operación Triunfo directamente se ha prohibido su consumo, tanto dentro como fuera de la Academia.