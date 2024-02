Operación Triunfo se está convirtiendo en un fenómeno de masas equiparable a las primeras ediciones que engancharon por completo a toda España. Los triunfutos se acercan cada vez más a una final igualada con los dos participantes aragoneses con muchas opciones de entrar en la última fase ya que todavía no han sido nominados en ninguna gala para salir de la Academia. Naiara y Juanjo Bona fueron los protagonistas de la novena gala gracias a su espectacular dúo interpretando la canción de "La Cigarra".

A última hora de este jueves, la zaragozana ha tenido un percance que obligó a Operación Triunfo a cancelar un directo en redes sociales. Todo sucedió en el primer pase de micros que servía como ensayo de la Gala 10 que se celebrará el próximolunes 5 de febrero.

Naiara fue la primera en interpretar la popular melodía de "Despechá" de Rosalía. En plena éxtasis de la interpretación, la zaragozana le entregó el micrófono a Manu Guix para exhibir varios pases de baile. Fue en ese momento cuando se le salió un pecho y la realización tuvo que apagar rápidamente el directo para que esta parte íntima no se exhibiese en televisión ni redes sociales.

Tras varios minutos de pausa en la emisión, la cámara volvió a enfocar a Naiara junto al resto de compañeros en la Academia que le ovacionaron por su interpretación de Despechá. "Esto lo tienes que tener en cuanta cuando hables con los compañeros de vestuario para que no vuelva a pasar en directo", le explicó Noemí Galera a la aragonesa. El resto del jurado de Operación Triunfo dio la enhorabuena a Naiara por su actuación de Rosalía. "Cada día descubrimos una faceta nueva de Naiara. Olé tú".

El percance del jueves no se le salía de la cabeza a Naiara que conversó junto a sus compañeros de Academia la sensación de que un pecho se le saliese en directo mientras cantaba. "No se me va de la cabeza mi desgracia de ayer", afirmaba la aragonesa ante Juanjo Bona que le recordaba que "ya lo sabía toda España".

Operación Triunfo también ha desvelado en su canal de YouTube una conversación entre Lucas, Bea, Juanjo y Naiara con Noemí Galera acerca de cómo había actuado producción cuando la zaragozana tuvo el accidente. "Estáte tranquila, no se ha visto nada porque la cámara enfocó directamente a la puerta mientras bailabas", explicaba la máxima responsable de la Academia que intentó quitarle hierro al asunto que pasará a la historia de la edición de 2023 de Operación Triunfo.