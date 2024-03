Ana Rosa Quintana no deja a nadie indiferente, sobre todo en su programa, TardeAR, que presenta en Telecinco. Pero tampoco ha dejado indiferente a sus seguidores en las redes sociales, sobre todo después de una publicación en la que los ha dejado alucinados: "Reciclaje".

Y es que la conocida como la reina de las mañanas ha publicado varias fotos donde aparece con un vestido negro muy ceñido al cuerpo durante un evento. Hasta ahí todo bien, pero es que se trata de un vestido que ya lució la presentadora en el año 1999, durante unos premios TP, tal y como muestra en la última de las fotos de la publicación.

Ante esto los comentarios de sus seguidores no se han hecho esperar. "Qué suerte que te sirva un vestido de 1999, a mí no me entran ni los de 2023", le comenta una seguidora; mientras que otra señala que "estás genial".

Entre los comentarios también destacan otros que se repiten mucho y que no tienen nada que ver con el traje, y son aquellos seguidores que le reclaman volver a las mañanas.

Destacada figura

Ana Rosa Quintana, una destacada figura de Telecinco, ha construido una extensa carrera profesional que se remonta a sus inicios en Radio Nacional de España. Aunque sus primeros pasos fueron en el ámbito radiofónico, su incursión en la televisión se produjo en 1982 al asumir la presentación de la edición nocturna del Telediario. Un año después, dio un salto internacional al trasladarse a Nueva York, desempeñando roles de corresponsal para la Cope y colaboradora en la revista Tiempo.

De vuelta a España en 1987, transitó por diversas emisoras de radio antes de regresar a la televisión en 1994, cuando se unió a Telecinco para liderar el programa Veredicto. Posteriormente, dio el salto a Antena 3 con el programa de testimonios Sinceramente Ana Rosa Quintana, seguido por su participación en Extra Rosa junto a Rosa Villacastín.

Tras su salida de Extra Rosa, Ana Rosa inició Sabor a ti, un programa que la catapultó a la prominencia, consolidándose como una de las principales caras de la cadena. En 2005, dio un giro al cambiar nuevamente de cadena para liderar El Programa de Ana Rosa en Telecinco, compitiendo exitosamente con María Teresa Campos, quien había migrado a Antena 3 con un magazine matinal. La audiencia favoreció a Ana Rosa Quintana, resultando en la retirada del programa de Campos de la parrilla televisiva.

En la actualidad, Ana Rosa Quintana se encuentra al frente de TardeAR, el programa vespertino de Telecinco que ha sustituido oficialmente a Sálvame. Su presencia continúa siendo una pieza clave en la oferta televisiva, manteniendo su relevancia y liderando exitosamente distintos programas a lo largo de su destacada trayectoria en la pantalla chica.