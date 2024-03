El desenlace de GH DÚO ha tenido en vilo a media España. Después de una tensión prolongada durante varios días, Lucía Sánchez se ha convertido en la ganadora de la segunda edición del reality superando en un duelo muy ajustado a Asraf Beno. La concursante andaluza, favorita claramente de la audiencia tras saltar a la fama como participante en 'La isla de las tentanciones', se llevó el valioso maletín con 50.000 euros de premio.

El programa debía haber terminado el pasado jueves con la gala final, pero unos problemas en la aplicación impidieron realizar correctamente la votación por lo que la ejecutiva se vio obligada a aplazarla a este domingo. Lucía Sánchez ya ha desvelado en una entrevista en qué va a invertir el dinero que ha ganado en GH DÚO.

Incluso antes de saber que era la flamante ganadora, la gaditana fue sincera con todos los telespectadores al admitir que le gustaría invertir su dinero en una causa relacionada con los niños. "Estoy muy sensibilizada con este tema. Me gustaría ayudar a niños que lo necesiten con lo que sea. Quiero ayudarles, estar pendiente, aportar algo que no tengan porque, desde que tengo a la niña, los niños me llegan mucho al corazón", ha afirmado en una entrevista a Marta Flich.

La concursante también admitió que su participación en GH DÚO le ha ayudado a crecer personalmente. Y es que Lucía Sánchez ya no es la misma joven que se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones'. "Me ha gustado la Lucía que ha salido, necesitaba empoderarme y el programa me ha ayudado a eso. Estaba metida en un bucle, quiero dedicarle más tiempo a mi hija", ha continuado su intervención.

Cierra las puertas a una reconciliación

El amor suele ser uno de los ingredientes más especiales de este tipo de realities. Marta Flich se atrevió a preguntarle por cómo estaba llevando Lucía Sánchez su relación personal con Isaac Torres 'Lobo'. Los dos participaron en 'La isla de las tentaciones' y después de salir del programa tuviern una hija en común. Después de muchos altibajos, la ganadora de GH DÚO ha cerrado definitivamente la puerta a una reconciliación con su exnovio. "No estoy en un momento para dedicarle tiempo a nadie. Me quiero curar, me quiero empoderar, volver a ser la que yo era", ha concluido.