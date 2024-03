'Supervivientes 2024' aterrizó anoche como la gran esperanza de Telecinco para los meses de primavera. El reality superó las expectativas con una primera gala que, además de arrasar con casi un 22% de cuota de pantalla, también recibió elogios y críticas positivas de los espectadores en redes sociales.

Esta mañana, Joaquín Prat ha arrancado 'Vamos a ver' con una mención al programa y a su presentador, Jorge Javier Vázquez. El que fuera conductor de 'Sálvame' hizo anoche su gran reaparición televisiva, visiblemente emocionado y agradecido por la ovación del público en plató. "Como sigáis, lloro", aseguró al tiempo que coreaban su nombre.

Mientras avanzaba los contenidos de su programa, Prat se ha unido a los halagos que recibió anoche su compañero de cadena. "Es el reality. Y ese reality, lo tengo que decir ahora porque si no los colaboradores no me dejan, solo puede tener un presentador. Y es Jorge Javier Vázquez", ha subrayado.

El periodista, que ha subrayado el "éxito brutal" del estreno, también ha reaccionado al salto del helicóptero de Carmen Borrego, colaboradora del magacín matinal.

"Pocos daban un duro por ella. Incluso su sobrina le daba un 50% de posibilidades. Bueno, pues una vez más, ha demostrado que las apariencias engañan y que la valentía es capaz de traspasar cualquier frontera", ha afirmado Prat.