El mundo de la televisión no le da un minuto de tregua a Bertín Osborne que está volviendo a ser el protagonista de las portada de la prensa del corazón. Y es que el presentador no consigue huir de la polémica que le persigue durante los últimos meses. Su relación con Gabriela Guillén y el hijo que tienen en común no están colaborando en absoluto en superar una pesada enfermerdad que le está acompañado desde la pandemia.

Además, también se especuló sobre un posible cambio de opinión respecto al hijo de Gabriela... pero nada más lejos de la realidad, en 'Y ahora Sonsoles' se afirmó esta misma semana que no hay ni va a haber un cambio de actitud al respecto, solo desea realizarse las pruebas de paternidad cuanto antes. El estado de salud de Bertín Osborne no es el mejor, no está consiguiendo estar al 100% y se sabe que ese es el motivo que le hace estar bajo de ánimo. En las últimas horas, el presentador ha recaído y ha vuelto a sufrir las duras consecuencias de tener covid persistente. Un colectivo que parece olvidado por la sociedad a pesar de estar muy presente con unos efectos que sufren día tras día y les impiden vivir una vida normal y corriente. El sorprendente cambio de opinión de Bertín Osborne sobre el hijo de Gabriela Guillén En el Festival de Cine de Málaga, la prensa consiguió que Eugenia Osborne diese unas pequeñas declaraciones acerca del estado de salud de su padre. "No sé si es recaída, yo creo que todavía le está costando un poco, está como muy... Se le ha enquistado este Covid, pero bueno, hablé con él antes de ayer y me dijo que ahí, poquito a poco". Eugenia dejaba claro que Bertín "sigue estando en proceso de recuperación, por lo visto es covid persistente, entonces está ahí pues que le está costando, pero poquito a poco ya va saliendo del atolladero" y, quitando hierro al asunto, nos confesaba que "el sentido del humor lo quita todo". Por último, Eugenia Osborne se negó directamente a hablar acerca de Gabriela Guillén y el supuesto hijo en común con su padre. "No voy a hablar de eso, ya sabéis que nunca le he deseado mal a nadie".