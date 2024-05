First Dates es un completo éxito televisivo. Miles de personas se enchufan el programa presentado por Carlos Sobera en Cuatro para ver si los comensales tienen por fin fortuna en el amor y dejan atrás la soltería. Los participantes acuden desde toda España al restaurante más famoso de la televisión y muchos ganan fama por sus palabras, hechos o éxito amoroso.

Las redes sociales sirven para hacer todavía más viral un programa que también esconde sus secretos. Los comensales más desafortunados aprovechan el tirón de First Dates para desvelar algunos detalles completamente desconocidos para todas las personas que están enfrente de la pantalla.

Por ejemplo, Adrián Navarro acudió al restaurante de Cuatro en busca del amor y la cita no fue tan bien como él quería. El joven aficionado a la música ha utilizado TikTok para contar su experiencia junto a Carlos Sobera admitiendo que "sí" te pagan por ir a cenar en el programa. "Te pagan 60 euros, el medio de transporte para ir hasta San Sebastián de los Reyes, a mí me pagaron el AVE ida y vuelta y me fue a recoger un chófer", admitió Navarro en un vídeo que se ha hecho completamente viral.

Además de que te pagan por aparecer en First Dates, también es verdad que tienes que desembolsar el dinero de la cena, compuesta por barra libre de bebida, primer plato, segundo y postre. "Te dan tres billetes de 20 de los 60 euros totales y tienes que pagar con uno de esos billetes la cena, que cuesta 20, pidas lo que pidas", confiesa. Sin embargo, el programa no se queda con esos 20 euros, sino que te los devuelve. "Te quedas con los 60 euros, solamente se usan para hacer que pagas", explica el joven.

Por último, Navarro quiso alabar el trabajo sucio de Carlos Sobera, que tiene que lidiar con dos personas completamente desconocidas hablando del amor. "Es una persona maravillosa, hizo que la experiencia valiese la pena", concluyó.