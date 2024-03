Si hay un rostro imprescindible en cualquier evento que se precie ese es sin duda el de Ágatha Ruiz de la Prada. Incombustible, la diseñadora tiene una agenda de lo más frenética que cumple siempre con una sonrisa en la mejor compañía posible, y derrochando siempre simpatía y naturalidad ante las cámaras. Como en esta ocasión, que aprovechando su paso por Málaga para dar una conferencia ha disfrutado del Festival de Cine que se ha celebrado en la ciudad y de las numerosas fiestas que han tenido lugar en la última semana con motivo del popular certamen en compañía de su novio, José Manuel Díaz-Patón.

Descubriendo una faceta divertida y marchosa que no le habíamos visto en los dos años de relación que lleva con la colorida diseñadora, el abogado abandonaba un local cantando "la felicidad ah ah ah ah, de sentir amor oh, oh, oh, oh" ante la divertida mirada de Ágatha, que de lo más "contenta" ha revelado que "Málaga me mata.

Estamos felices, hay demasiados planes aquí. Yo he hecho 10 planes y ya no tengo edad. Lo estamos pasando genial", ha confesado entre risas.

"No me acuerdo del nombre de mi nieto"

Y después de comentar los llamativos pantalones del reportero de EP -que a José Manuel le han encantado y así lo ha confesado diciéndole a su novia que quería unos así, "Impresionantes, quiero unos así. Mirá qué pantalones lleva por favor"- Ágatha nos ha dejado sin palabras reafirmándose en sus palabras sobre su primer nieto.

Su hijo Tristán se convertirá en padre de un momento a otro y, para nuestra sorpresa, reconoce que "no me acuerdo del nombre de mi nieto, te lo prometo, coño". "No sabes la ilusión que tengo de tener un nieto, hace 25 años que quiero tener un nieto", ha asegurado, insistiendo en que no sabe el nombre del pequeño, cuyo sexo se desconoce.

Una noche en la que como no podía ser de otra manera hemos preguntado a la ex de Pedro J. Ramírez por su gran archienemiga pública, Carmen Lomana. Y su reacción al escuchar su nombre no ha podido ser más significativa: "¡Uf! Es muy pesada". Y después de preguntar "¿quién es Carmen?", ha lanzado un demoledor dardo a la socialité: "Si no tuviera esa boca chancla que tiene...".