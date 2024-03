El día 19 de marzo, además de ser el Día del Padre, también era el día escogido por Juan Peña para celebrar su cumpleaños con sus amigos más cercanos. Como no podía ser de otra manera, Terelu Campos se encontraba en la lista de invitados y, a pesar de su reciente ingreso en el hospital, acudía a la cita para celebrar el cumpleaños de su amigo.

A su llegada, dedicaba unas bonitas palabras al cantante, a quien María Teresa Campos le apoyó desde el principio y es un vínculo que siempre mantendrán: "Nos conocimos en un momento en el que él estaba empezando, necesitaba que alguien le arropara a mediáticamente. Y mi familia, la primera, mi madre. Estuvimos siempre ahí y yo creo que Juan es una de las personas más agradecidas del mundo". También recordaba cómo cantó en el funeral de su madre, algo que nunca olvidará.

Ahora que su hermana está participando en 'Supervivientes', hemos querido saber cuál es su opinión sobre el concurso que está haciendo. La colaboradora de televisión respondía rápida y rotundamente: "Hay días que paso un mal rato que quito hasta la tele". Sin duda, ver a su hermana sufrir por las condiciones de Playa Condena le están afectando y es por eso que prefiere evitar ver la confrontación. Confesaba que ella misma no creía que Carmen fuera a durar dos semanas en el concurso, de hecho, no confiaba en que durara ni una sola semana: "Yo, ni una semana. Vamos, yo primero no sabía ni si se iba a tirar del helicóptero, o sea, que imaginaros".

Reconocía que es muy valiente por enfrentarse a las adversidades y comentaba lo duro que le ha parecido que Zayra Gutiérrez se haya tenido que marchar por la buena relación que estaban forjando la una con la otra. Sobre sus enfrentamientos con Ángel Cristo Jr., defendía que: "Hay que estar allí, hay que convivir, hay que estar las 24 horas, hay que pasar el hambre, hay que pasar frío, que te piquen los bichos, hay que estar en esas circunstancias y a lo mejor ahí, sí se puede opinar. Yo creo que desde aquí es todo mucho más fácil para todos".

También pudimos preguntarle cómo está llevando José Carlos Bernal ver a su mujer pasándolo mal en televisión y nos confesaba que: "Unos momentos buenos y malos, el otro día, por ejemplo, cuando cogió lo del coco y tiró y consiguió las gafas, bueno, yo di un bote en mi casa, ¿no? Quiero decir, y ayer, bueno, pues pasamos un poco de mal rato, ¿no? Pero es normal, forma parte de lo que es el concurso, el espectáculo y todo". La familia espera que el grupo de Carmen pueda conseguir el fuego para que se anime y muestre su faceta de cocinillas, dejando de lado el pesimismo y mostrando otro aspecto de la concursante.