Uno de los restaurantes más recordados de toda la historia de 'Pesadilla en la cocina' cierra sus puertas. 'Taberna La Concha' cerrará las puertas de su local ubicado en la Aldea del Rocío (Almonte, Huelva) por motivos familiares el próximo 1 de abril, según ha desvelado a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Para ser más exacto, en este escrito, el establecimiento regenteado por el mítico Antonio también anuncia su próximo traslado a Chillón (Ciudad Real): "Cerramos el restaurante del Rocío. A partir del mes de mayo abrimos un nuevo restaurante en mi pueblo natal".

"Gracias a todos los que nos habéis visitado en el restaurante ubicado en el Rocío. Un abrazo muy grande de parte de todos los que componemos este emblemático restaurante en la aldea del Rocío, que pasará a la historia como Antonio el de Chicote. Gracias a todos por vuestros comentarios buenos o malos. Da igual para nosotros. Todos sois clientes sin distinción de sexo, raza o color. Hasta siempre, y nos vemos a partir de mayo en Chillón", sentencia el escrito.

Cabe recordar que Antonio y Taberna La Concha protagonizaron una de las entregas más icónicas de los comienzos de 'Pesadilla en la cocina'. El dueño del restaurante ubicado en la Aldea del Rocío protagonizó fuertes desencuentros con Alberto Chicote durante su visita al local para intentarlo reflotarlo junto al programa de laSexta.

"¿Qué esto no esta bueno? ¿Qué esto no esta bueno? ¡Que me muera ahora mismo aquí si eso no está bueno!", le dijo Antonio a Chicote después de que le pidiese probar un perol de paella, escena que acabó con el hostelero histérico tirando una montón de plato contra el suelo del restaurante.