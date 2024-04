Emma García y sus colaboradores no han descansado por Semana Santa. Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de 'Fiesta', en la que se trataron diversos temas como el delicado estado de salud del padre de Julián Contreras, que padece una enfermedad en los ojos que no tiene cura.

A esto se le suma la complicada situación económica que atraviesa el hijo de Carmina Ordóñez, a quien Emma García le dedicó unas cariñosas palabras: "Tengo que deciros que Julián Contreras, hablando de trabajar, trabajó conmigo. Un tipo encantador, de verdad".

Esto dio pie a que Omar Suárez recordara la oferta de trabajo que recibió hace unos días por parte de 'Así es la vida', el magacín de sobremesa de Telecinco: "El otro día en directo, la propia Sandra Barneda le ofreció un trabajo como contertulio en el programa, pero dice que no quiere saber nada".

"No, él no quiere volver a la tele. Nosotros también se lo hemos ofrecido", comentó la presentadora, desvelando así que desde 'Fiesta' también han querido contar con él como colaborador. Sin embargo, según Suárez, Contreras estaría enfocado en su canal de Youtube, a pesar de que está teniendo problemas porque muchos invitados se niegan a participar: "Sabe por qué es y le parece muy duro. Hay gente que no se quiere relacionar con él en estos momentos".

"Si está diciendo que no tiene trabajo, que le desahucian, y hay dos productoras que le ofrecen trabajo como contertulio... ¿Por qué no va a trabajar?", se preguntó Makoke, una duda que también comparte la propia conductora del magacín. "A mí también me gustaría saber la respuesta", admitió Emma.

Sin embargo, Aurelio Manzano matizó que solo ha recibido una propuesta formal: "Le he dicho que le han ofrecido trabajo de dos productoras y él no niega. Dice que solo ha recibido una oferta de esta productora, de este programa, pero que lo que le ofrecieron no le pareció". "Pero en ningún caso descarta trabajar en la tele", aseguró el periodista.