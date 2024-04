Paz Padilla baila feliz, pero no sola. La figura pública se encuentra pasando unos días en Sevilla para disfrutar de la Feria junto a sus allegados y ha dado la sorpresa demostrando que la sangre andaluza corre por sus venas.

Hace tan solo unos días, la gaditana compartía con el mundo su nuevo proyecto, un libro dedicado a su madre que precisamente lleva ese título y que ha sido muy bien acogido por la crónica social después del que le dedicó a su marido. "Hola bebé, bienvenida a Sevilla, ¡que nos vamos para la feria!", le gritaba ilusionada la presentadora televisiva a su hija.

Tal y como contó Padilla, ella y su hija habían ido a Sevilla para disfrutar de una fiesta con amigos para la que se preparó a conciencia. Una vez preparadas, madre e hija salieron a disfrutar del ambiente: "Lo mejor de la feria estar con mi bebé". Sin embargo, no fue la única persona con la que Paz Padilla se fotografió: India Martínez, Álex González... la feria estaba llena de personas de prestigio.

Ojo, porque quien no podía faltar en la velada era el mismísimo 'Turronero', un personaje que ha ganado gran relevancia en la crónica social y junto al que protagonizó un baile que selló el amor que se tienen junt oa un "no lo puedo querer más".

Encuentros y más encuentros. Al baile con el turronero le siguió una foto con su excompañera Raquel Bollo. Tantos encuentros y encuentros parecieron cansar a Paz Padilla: "Qué día más divertido y largo".

No obstante, Padilla subió su recopilatorio completo dejando ver su look a redes para mostrar lo bien que lo había pasado: "Un año más disfrutando la feria con mi amigo Jose luis y familia".

Padilla, emocionada

Hace tan solo unos días Padilla publicaba '¡Madre!', un libro en el que honra la figura de su madre, a la que perdió recientemente, y que ha significado mucho para ella: "Gracias a todos por acompañarme en esta nueva locura que es MADRE!. Gracias a esos incondicionales que me acompañais al infierno, que habéis llorado conmigo, que me reís las gracias, aunque no la tenga, que me abrigáis, acaricias y me decís te quiero. Gracias por venir a la presentación de mi libro".