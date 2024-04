Si lo llega a saber, se queda en 'Supervivientes'. Una frase que hemos pensado en más de una ocasión tras los frentes abiertos que acumula Carmen Borrego desde su llegada de Honduras. Por un lado, su ruptura con su hijo después de la demoledora exclusiva que José María Almoguera y Paola Olmedo dieron hace 15 días en la revista 'Semana' arremetiendo contra ella. A pesar de que la tertuliana se ha mostrado de lo más conciliadora con el joven y se ha mostrado dispuesta a un acercamiento porque sigue adorando a su hijo, él no ha movido ficha y se especula con que lo último que quiere en estos momentos es solucionar las cosas con su madre, más preocupado por reconducir su matrimonio.

Por otro lado, Carmen ha roto con Gustavo Guillermo después de que el que fuera chofer de María Teresa Campos tergiversase sus palabras en 'TardeAR' asegurando que estaba "dolida" cuando ella había dicho "serena". Algo que la tertuliana no dudaba en desmentir en directo, motivo por el que el que siempre ha considerado como un hermano la bloqueaba. Un gesto que Borrego no ha perdonado, dejando claro que para ella ha habido un antes y un después y no quiere saber nada del trabajador más fiel de su madre.

Y por si no fuera suficiente, ha entrado en escena Edmundo Arrocet. El exnovio de María Teresa protagoniza la portada de 'Diez minutos' revelando que la presentadora echó a José María Almoguera de su casa porque su novia de entonces tenía 'malos hábitos' y Carmen no la soportaba.

"No lo voy a consentir"

Nada más escuchar las declaraciones del humorista, la hermana de Terelu Campos entraba por teléfono en 'TardeAr' y desmentía la mayor: "Quien conoce a mi madre y la conoció sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado". "Tenemos los derechos de imagen de mi madre y todo el que difame a mi madre será demandado. No se puede destrozar a una familia y a una persona fallecida que no se puede defender. No lo voy a consentir" ha advertido indignada.

Una demanda contra Edmundo Arrocet que tiene clara después de estas últimas declaraciones que no va a pasar por alto, ya que son muchas las ocasiones en las que el chileno ha hablado de Teresa Campos y de su familia desde que falleció la presentadora en septiembre de 2023: "Lo agradezco, pero ya sabéis que no voy a decir nada más. Me voy a defender en un juzgado, que es donde me tengo que defender" ha asegurado muy enfadada ante las cámaras de Europa Press, confirmando con un "absolutas y totales" que su siguiente paso será emprender medidas legales contra Bigote por decir que su madre echó a José María de su casa.

"Se acabó, se acabó el tema. Os lo pido, por favor, que respetéis mínimamente a esta familia que lo único que ha hecho en su vida es trabajar de manera honrada. Se acabó el tema" ha zanjado visiblemente sobrepasada por todo lo que le ha sucedido en las últimas semanas.