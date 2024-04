First Dates es una auténtica lotería para los comensales que no saben si les va a gustar o no su cita. Marga volvió al programa de Cuatro en busca del amor después de haberse hecho completamente viral por su ideología política. La mujer defendió a Pablo Iglesias ante su cita que trató al exvicepresidente del Gobierno como "el de la coleta". Marga admitió delante de toda España que el antiguo líder de Podemos le gustaba mucho políticamente.

En su momento, estas palabras llegaron incluso al propio Pablo Iglesias quien decidió compartir en su cuenta de Twitter, donde es muy activo, el instante del programa en el que Marga le defendía: "Gracias señora Marga". La mujer volvió a probar suerte en First Dates presentándose como una persona "sensible con el corazón peor que Alejandro Sanz, partido y pisoteado". Gracias señora Marga 😊 pic.twitter.com/Co3sZMTNA8 — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) March 17, 2022 Esta vez, Marga tuvo la fortuna de sentarse a cenar en el restaurante más famoso de la televisión en España con una persona más afín a su ideología política. Pedro es un amante del rock, pero su cita decidió no empezar hablando de música sino de política. "Me considero un hombre de izquierdas, progresista, todo el mundo tiene derecho a vivir bien. Las medidas sociales de este Gobierno son correctas", afirmó el hombre mientras Marga negaba con la cabeza al ver que no seguía su radicalidad política. "La derecha la componen los que manipulan y los manipulados. La derecha es puro negocio", exclamaba Marga viendo como Pedro se renegaba a aceptar su cabezonería en momentos tan tempranos de su cena. "Tiene un discurso muy preparado", explicaba. Tras el desencuentro político, la pareja intentó conocerse un poco más en detalles amorosos. Pedro quiere una mujer para compartir su tiempo y ser feliz mientras Marga solo intentaba acaparar los focos con su discurso introduciendo el tema sexual en la conversación. "Mis zonas erógenas están en el cerebro", decía la mujer antes de arrancar otra crítica contra la iglesia católica. "Me fío de todo el mundo, menos de un cura". Todo este palabrerío le quitó el deseo de estar en First Dates a Pedro que ya sabía la respuesta que le iba a dar a Marga en el reservado. "No soy el hombre que estás buscando", concluyó el hombre justo después de que Marga afirmase que sí le gustaría tener una segunda cita con él.