"Hasta muy pronto. Seguid luchando por vuestros sueños, porque algunos se hacen realidad". Así concluía Terelu Campos su último artículo como colaboradora de la revista 'Lecturas'. Publicado el pasado miércoles a través de su blog en el citado medio, la mayor de las hermanas Campos reflexionaba acerca de la importancia de la familia en el que ha sido su texto de despedida y el cierre de esta etapa reciente de su vida.

Su paso por la revista, como la misma Terelu explica al inicio de este –según ella– "penúltimo" artículo, ha durado un total de 155 semanas. "A lo largo de estos tres años, que se dice pronto, he querido que a través de estas páginas conocierais cómo me he sentido en muchos momentos y cuál ha sido mi impresión y mi opinión ante temas de actualidad", explica acerca de un blog donde los sentimientos han sido su "prioridad".

Máxima transparencia

Un período que ha estado marcado por muchas alegrías, pero también por "frustraciones", "decepciones" y "dolores". En todas ellas, Terelu aseguraba que ha tratado de ser "lo más transparente posible" con tal de mostrar la "verdad" de su trabajo.

Cabe recordar que en esta etapa Terelu ha debido afrontar la muerte de su madre, María Teresa Campos, pero también ha hablado sobre la pérdida de su padre cuando ella tenía 18 años: "Me sinceré por lo complicado que fue perdonarlo, porque el dolor y la incomprensión de lo que había hecho no me lo permitía".

Agradecimientos

Con todo, Terelu ha querido dejar muy claro que está "orgullosa" de su familia: "Sabemos, entre nosotros, ser el sostén de unos y de otros". De su otra familia, la que ha formado en la citada revista, también ha querido hablar en tono de agradecimiento: "Quiero dar las gracias al grandísimo equipo que forma la revista Lecturas. Permitidme que lo haga, especialmente, con su director, Luis Pliego, quien no tuvo duda en confiar en mí para esta aventura". También se ha dirigido a Karmele Izaguirre, Alfredo Garófano y Pedro Pernia, con quienes ha hecho muy buenas migas en una etapa que ahora llega a su fin.