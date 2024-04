Javier Ungría ha tenido que abandonar las playas de Honduras, al menos de manera temporal, por una cuestión de fuerza mayor. El parón en la participación de Ungría ha tenido que ver con una cita judicial en la que se vería las caras con su exmujer y exconcursante de 'Bailando con las Estrellas' Elena Tablada.

Este encuentro bajo las fuerzas de la ley ha tenido que ver con la custodia y la manutención de su hija y, según lo que la audiencia ha podido saber por el momento de la mano de una de las dos partes, no ha sido un encuentro sencillo. Según Tablada, su expareja ha acudido "para contar muchas mentiras" y, según lo que ha podido saber el periodista Iván Reboso, la familia de Ungría estaría "poniendo las cosas complicadas".

El colaborador de 'Fiesta' ha tenido la oportunidad de intercambiar mensajes con Tablada, que le ha contado cómo ha ido el encuentro: "He hablado con Elena y, fíjate que ella ha tenido temas judiciales con Bisbal por su otra hija, pues me dice que no se ha encontrado nunca con tantas mentiras como las que se han dicho en esta ocasión. Ella me ha autorizado a leer un mensaje en el que me dice que está muy tranquila y feliz porque esto va llegando a su fin y está viendo la luz al final del túnel".

Complicaciones familiares

La separación de Elena Tablada y Javier Ungría tuvo lugar en junio de 2022 tras seis años de relación. El proceso judicial comenzó el año pasado, aunque esta vez las circunstancias han tenido que adaptarse a la estancia temporal de Javier Ungría en Honduras.

Pese a lo idílico de la relación, parece que las mariposas se terminaron volatilizando para los dos. Ahora, es la familia de Javier Ungría, según Tablada, la que le está haciendo "un flaco favor". Además, algunos indican que Tablada incluso ha tomado la decisión de pedirles que no intercambien ni una palabra con ella.