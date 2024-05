Fernando Tejero acudió este martes a 'El Hormiguero' para promocionar 'Historias', película que protagoniza junto a otros reconocidos nombres como Maggie Civantos, Aura Garrido, Emilio Gutiérrez-Caba o el ya fallecido Juan Diego, entre otros.

El actor explicó que la cinta trata temas como el amor, la felicidad, las decepciones de la vejez o el miedo: "A los seres humanos nos cuesta mucho verbalizar que tenemos miedo. Todos tenemos miedos, y somos cobardes para decirlo claramente". Esto dio pie a que Pablo Motos le preguntara por ese sentimiento. "¿Qué te da miedo a ti? ¿La soledad, el dolor, Hacienda? Hacienda es un miedo que no decimos...".

"El dolor forma parte de nuestra vida, entonces hay que aceptarlo. En vez de darle la espalda, hay que hacerse amigo de ese dolor", reflexionó Tejero, que tampoco teme la soledad: "Al contrario. Estoy ahora solo y estoy más feliz que nunca".

De esta forma, acabó decantándose por la tercera opción. "Te prometo que me llega una carta de Hacienda a casa y me tiemblan las piernas. Hasta que voy a recogerla a Correos me cago en todos los ministros de Hacienda que ha habido", aseguró entre risas.

"Los que hemos pasado por algún episodio de estos... Eso no ha sido una inspección, eso ha sido un registro hasta los calzoncillos", admitió el actor en el programa de Antena 3: "Te prometo que es literal. Recibo una notificación de una carta de Hacienda y, hasta que no voy a recogerla y veo lo que es, me tiemblan las piernas". "El miedo mayor que tengo ahora mismo, Hacienda", insistió Tejero.