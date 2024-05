Óscar Díaz entró en la historia de Pasapalabra la semana pasada al convertirse en el nuevo ganador del bote después de 157 programas consecutivos en el concurso.

El madrileño consiguió completar el rosco final, llevándose un premio de 1.816.000 euros, el tercero más alto en la historia del programa. Como le ha pasado a otros ganadores del concurso, Óscar Díaz tendrá que pasar por Hacienda para pagar sus impuestos. El estado se quedará con más de un millón de euros por lo que al concursante le quedarán netos 681.001 euros.

Su triunfo fue celebrado por los telespectadores fieles del programa, que ya pedían que Moisés o el propio Óscar se llevasen el bote. El pasado de Díaz estaba ligado ya a la televisión. En Pasapalabra había participado en dos ocasiones, y también cuenta con un breve pasado en 'Saber y Ganar' y 'Boom'.

Tras ganar Pasapalabra, Óscar Díaz está realizando un tour por los medios de comunicación contando su experiencia en el programa, en qué va a invertir su premio... En Onda Cero, el reciente ganador del concurso de Antena 3 tuvo también la oportunidad de charlar con Rafa Castaño, que se llevó en su momento el bote del programa. Entre los dos, ganaron hasta 4 millones de euros.

La principal temática de la conversación entre los dos exconcursantes de Pasapalabra fue el pago de impuestos al estado. Y es que hace varios días Óscar Díaz se hizo viral al comentar que "le parece bien que Hacienda se lleve lo que se tenga que llevar". Rafa Castaño, que pagó más de un millón de euros de su bote en impuestos, se posicionó a favor del último ganador de Pasapalabra.

"A mí me encanta, no solo pagar impuestos, si tengo mucho dinero, también recordar que no estoy solo en el mundo, que hay generación de amigos y familiares que tiene sus necesidades y el hecho de ganar mucho dinero no hace para nada que dejes de estar en esta sociedad", afirmaba Castaño.

Díaz también aprovechó su espacio en la radio para recalcar sus palabras. "Vivimos en sociedad, creo en la progresivididad de los impuestos, no soy un ingenio, no soy un mesías, simplemente creo en lo que aportamos redunde en beneficio de todos", concluyó.