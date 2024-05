Uno de los grandes aciertos de la vuelta de Grand Prix fue sin duda la presencia de Cristinini, Michelle Calvó y Willbur, tres rostros que acercaron a los más jóvenes un formato que triunfó en el pasado y que ha vuelto a hacerlo en pleno 2023/24. Sin embargo, para su segunda edición Grand Prix nos trae una amarga sorpresa: el formato de RTVE contará con la ausencia de una de las dos copresentadoras por incompatibilidades de agenda.

Michelle Calvó no estará presente en Grand Prix 2024

El portal verTele ha podido saber en exclusiva que Michelle Calvó no formará parte de la segunda edición de Grand Prix, prevista para emitirse en algún momento de verano de 2024 en la cadena pública. La razón principal es incompatibilidad de agenda de la intérprete con el formato, ya que Michelle Calvó tiene otros compromisos a los que debe dar cabida durante las fechas de rodaje. Un rodaje, por cierto, que ya ha comenzado.

Si nos remitimos al citado medio, RTVE y Grand Prix no han pensado en ningún sustituto de Michelle Calvó. La productora, Europroducciones, ha tomado la decisión de grabar esta edición sin Michelle Calvó, por lo que su puesto de copresentadora ha quedado libre.

Sorprende la ausencia porque Carlo Boserman, responsable del formato, aseguró no querer tocar al plantel de presentadores y colaboradores: "en este negocio, lo que funciona no se toca. Cuando ves que algo no funciona, puedes plantear cambios".