El culebrón entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne continúa y no tiene pinta de acabar pronto. La polémica está instalada desde que la modelo diese a luz a su bebé a finales de 2023 y señalase al presentador como su padre biológico. Osborne ha cambiado varias veces de opinión delante de los medios de comunicación. Ha dicho que se hará cargo de su hijo, después que no, para más tarde acabar diciendo que necesita una prueba de paternidad para confirmar que el pequeño es su hijo.

Por primera vez en los últimos seis meses, Osborne ha roto su silencio para intentar zanjar el tema inmediatamente. Tajante, ha asegurado que "todo está como tiene que estar y todo va a salir como tiene que salir. Y aquí nadie tiene nada contra nadie" y ha dejado claro que cuando sepa si es o no el padre del bebé "haré lo que tenga que hacer y asumiré mis responsabilidades si tengo que asumirlas. Lo he dicho siempre y lo mantengo".

Bertín Osborne se mostró en todo momento visiblemente molesto por la situación personal que está viviendo con Gabriela Guillén, que hace pocas semanas visitó su Paraguay natal junto al bebé. "No voy a hablar más del tema. Además es que, ¿por qué tengo que hablar de una cosa que es privada? Es que yo no tengo por qué hablar de algo que sea privado. De verdad, y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer seguro", afirmó.

Las pruebas de paternidad están siendo un quebradero de cabeza tanto para el presentador como para la modelo, que están a la espera de recibir los resultados para dar un paso más que beneficie únicamente a su hijo. "Ya la sabréis, pues seguro que la sabréis de otra manera. Estamos de acuerdo en todo. Yo soy el responsable, cuando se sepa".

Osborne se sorprendía al conocer las palabras de Gabriela al admitir que haría todo lo posible por sacar adelante a su hijo, incluso trabajar de empleada del hogar. "Ella tiene su trabajo. Por lo menos tenía su trabajo. Yo llevo ya mucho tiempo sin saber nada, pero... Ella es responsable, trabajadora y seguro que saldrá adelante con todo. Y luego, además, ya te digo que cuando llegue el momento, si hay que estar, estaré ahí".