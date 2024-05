Alberto Contador acudió ayer al plató de 'La Resistencia', donde tuvo que enfrentarse a las preguntas más comprometidas del programa. Como de costumbre, el presentador le preguntó a su invitado por la cantidad de dinero que tiene en el banco.

"¿Has ganado pasta tú, ¿eh?", dejó caer ante el exciclista, ganador de numerosos títulos. Sin embargo, Contador trató de esquivar esa cuestión: "Los ciclistas no...". "Los ciclistas no, pero tú... Los ciclistas ya sé que igual no, pero tú...", replicó el presentador de Movistar Plus+.

Finalmente, el deportista decidió responder a su manera. "Te voy a dar una horquilla. Para una de la temporada de 'La Resistencia' me llega, pero no para dos", soltó Contador, en una clara alusión a los 28 millones de euros que invertirá RTVE para fichar a Broncano y producir dos temporadas de 'La Resistencia'.

"En algún momento dado del programa, si sigue más años, Contador podría patrocinar 'La Resistencia'. Si nos quedamos sin cadena de televisión, podríamos emitir en tu canal de Twitch", bromeó el conductor del late night.