‘Reacción en cadena’ ha celebrado este el primer aniversario de los Mozos de Arousa en el concurso presentado por Ion Aramendi. Durante este tiempo, el trío de amigos ha superado todos los récords del programa, pero ¿qué balance hacen de este imparable y exitoso año? ¿Cómo les ha cambiado la vida?

Bruno admite que se encuentra “bastante más feliz que hace un año”. Y es que el gallego se ha convertido en uno de los principales rostros de la cadena en el último año. Su alegría en Reacción en cadena se ha visto marcada por su polémico paso por 'Bailando con las estrellas' no ha sido nada fácil. El 'mozo de Arousa' se ha esforzado al máximo para dar lo mejor de sí mismo en la pista de baile, pero el jurado no cree que haya estado a la altura de sus compañeros y esto les ha hecho protagonizar algún que otro momento de tensión.

Lo cierto es que Bruno llegaba la gran final de 'Bailando con las estrellas' gracias al apoyo del público que, cada semana, desde sus casas, le votaba y salvaba (pese a que los jueces le colocaban en la última posición del ranking). Bruno tenía una última oportunidad para conquistar a público y jurado. En la final Bruno Vila escuchaba las valoraciones del jurado y, como era de esperar, no todos ellos destacaban su actuación. La más crítica fue una vez más Julia Gómez, quien no entendía que el gallego siguiera concursando: "¿Cuándo salgas de aquí tu intención es tomar clases de baile? Nada más que decir".

Gorka Márquez, uno de los jueces más duros con Bruno, si destacaba el esfuerzo que Bruno ha hecho semana tras semana pese a las críticas: "Enhorabuena por llegar a la final como al resto de tus compañeros, yo te admiro porque todos nosotros hemos sido muy críticos contigo y eso a alguien con menos fuerza mental esto le habría hecho tirar la toalla. Tengo que reconocer que has mejorado, así que enhorabuena". Para Boris Izaguirre el concurso de Bruno fue algo digno de destacar aún a pesar de los tropezones: "Tal ha sido el efecto de tu paso por el programa que hasta el alcalde de Madrid te ha hecho un homenaje bailando un chotis en su boda, en las redes os comparaban". Bruno acaba su primera actuación con 29 puntos.

La segunda actuación de Bruno Vila, el baile de exhibición, no dejaba a nadie indiferente. Julia Gómez comenzaba la ronda de valoraciones con una crítica tras la que Bruno prefería guardar silencio: "Los destellos, la oscuridad y la magia del número ayudaron a hacerte desaparecer y que no podamos ver tanto tus carencias y errores". Sin embargo, el resto de jueces pensaban que aquella había sido probablemente uno de los mejores bailes del gallego y lo valoraban con 31 puntos, una de sus mejores puntuaciones del concurso.

El tercer número de Bruno Vila lograba poner en pie a algunos de los miembros del jurado pero también sacar las críticas más ácidas por parte de otros: "Esta es mi última valoración, es la última vez que tú y yo vamos a hablar", le decía Julia Gómez. Blanca Li, sin embargo, le felicitaba por "todo lo que ha tenido que pasar en el concurso" y por su evolución. Bruno sumaba 34 puntos y lograba un total de 94 puntos por parte del jurado.

Las palabras de su compañera

Marta Blanco ha sido la persona que ha acompañado a Bruno en todo su viaje. Esta bailarina profesional también ha tenido que ser testigo en primera persona de todas las valoraciones (negativas en la gran mayoría de los casos) que ha recibido el Mozo de Arousa. Ahora, la bailarina ha querido hacer una valoración tras su paso por el programa.

"No tengo ni las palabras suficientes ni las emociones ordenadas como para verbalizar todo lo que esta aventura me ha hecho sentir. Gracias por confiar en mi trabajo, en mi profesión y en mi persona para formar parte de esta montaña rusa de programa. Por haberme apoyado, familia y amigos. Por haber hecho lo que mejor sabéis hacer, que es querer mucho y bien. @bruuno_vila a ti por ir de la misma mano que nos ha hecho colocarnos en uno de los podiums de los que más orgullosa me he sentido. Por confiar y darme la oportunidad de luchar a tu lado en tu concurso. Solo puedo agradecer en cada párrafo. A mi chico, a mis padres, abuelos y tíos por haber hecho el concurso interna y emocionalmente conmigo. A todos mis amigos que me han recordado porque soy tan afortunada en la vida. Felicitar no solo a mis amigos y concursantes ganadores. Sino a todos los que han participado y han dedicado momentos de tu trayecto en el programa en abrazarme, escucharme y aconsejarme. Porque al fin y al cabo eso es ganar. Y una vez más GRACIAS a todos quiénes hayáis dedicado tiempo de vuestro día en mandarnos apoyo, mensajes y palabras chulas. Esto ha sido tan nuestro como vuestro. Nos vemos muy pronto".