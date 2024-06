El prometido de la cantante Nuria Fergó y exmarido de Irene Villa, Juan Pablo Lauro, ha compartido en Instagram detalles sobre su reciente ingreso hospitalario y ha expresado su agradecimiento al personal médico y a su pareja por el apoyo brindado durante este momento.

"Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo", ha asegurado Lauro en sus publicaciones, en las que ha explicado que "he cambiado la oficina por boxes". El empresario ha agradecido especialmente a "Martín y su hermano" por estar a su lado durante la recuperación, así como a "todo el cuerpo médico de la UCI de hm Santa Elena Torremolinos", a quienes ha calificado como "maravillosos" y que le están "cuidando con mucho amor y profesionalidad".

Asimismo, Lauro ha agradecido a su pareja, Nuria Fergó, "por dejar todo y venir a estar aunque sea 80 mi al día a mi lado" y por su "amor". "Ahora con paciencia y mimo toca recuperarme poco a poco", ha señalado.

El empresario ha mostrado su gratitud por "los mensajes de cariño" que ha recibido, afirmando que "no se pueden imaginar lo que alimentan y curan". "LOS QUIERO, LOS VERÉ PRONTITO. JUAMPI", ha concluido.

Su mensaje

Polémica

La polémica está servida entre Irene Villa y Nuria Fergó después de que la artista malagueña se sincerase en un evento y dejase claro que no es amiga de la periodista y que, aunque la relación es cordial -por los tres hijos que tiene en común con su futuro marido, Juan Pablo Lauro- no estará entre los invitados a su boda con el argentino, con el que se comprometió en París hace varias semanas.

Unas declaraciones que no parecieron sentar nada bien a la deportista paraolímpica: "Yo la verdad que no tengo ningún problema ni con ella ni con él, obviamente, o sea, al revés. Ella quería aclarar que no somos amigas, lo ha aclarado y ahora lo tenemos todos claro" expresaba Irene, sin ocultar su 'enfado' por la manera que eligió Nuria para marcar distancias públicamente con ella.

Algo de lo que la triunfita no se arrepiente, como ha reconocido en su reaparición ante las cámaras: "Lo he dejado claro y soy muy sincera, no me ando con 'a, i, i, a'. No hay nada más que hablar. Yo comenté eso porque es la realidad, es que no somos amigas" sentencia.