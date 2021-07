Los fans ya esperan ansiosos la próxima serie de Marvel Studios para Disney+. Todo apunta a que los siguientes títulos en llegar serán 'Ojo de Halcón' y 'Ms. Marvel', ya que la compañía ha revelado que no tardarán en estrenarse. Tal como señala 'Variety', Victoria Alonso, vicepresidenta ejecutiva de producción de Marvel, reveló que ambas series se estrenarán en algún momento de 2021. Sin embargo, Alonso no desveló las fechas exactas de lanzamiento.

Además, a raíz del estreno de '¿Qué pasaría si...?', que llega a Disney+ el 11 de agosto, la ejecutiva habló sobre los planes de futuro de Marvel. "Vamos a tener nuestra sección de animación y nuestro pequeño estudio, hay más por llegar. Estamos muy entusiasmados con la animación, que fue mi primer amor", esgrimió.

Alonso también hizo referencia a las peticiones por aumentar la diversidad en la pantalla. "Creo que es importante escuchar constantemente lo que dicen los fans. Si hay una gran mayoría que siente que algo no está bien, entonces tenemos que revisarlo", comentó. "Hay algo realmente mágico en ser visible. Cuando eres visible, la vergüenza desaparece como si no hubiera un mañana. Hay una capa de vergüenza que desaparece, hay una capa de 'no pertenezco, no me lo merezco, no soy digno' que desaparece", añadió.

En 'Ojo de Halcón' Jeremy Renner volverá a dar vida a Clint Barton, quien tendrá que preparar a Kate Bishop (Hailee Steinfeld) para que sea su sucesora como Ojo de Halcón.

Por su parte, 'Ms Marvel' seguirá a Kamala Khan, que será encarnada por Iman Vellani. Matt Lintz, Laurel Marsden, Rish Shah, Mohan Kapoor y Iyad Hajjaj, entre otros, completan el elenco.