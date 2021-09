Ramón Campos y Gema R. Neira llevan muchos años trabajando juntos en la productora Bambú, donde han desarrollado series como 'Gran Hotel', 'Velvet', 'En el corredor de la muerte', 'Gran reserva' y 'Las chicas del cable'. En 'Jaguar', su nuevo proyecto ya disponible en Netflix, vuelven a formar dúo en otra ficción de época de esas que tanto les gusta llevar a la pantalla, en este caso en la España franquista de los años 60 que cobijó impunemente a nazis que huyeron de Alemania después de la caída del Tercer Reich, verdugos de los casi 10.000 españoles que estuvieron encarcelados en campos de concentración. "Haciendo época puedes hablar de temas como fascismo, justicia, venganza y memoria sin que nadie, en este mundo tan polarizado, lo sienta como una agresión", se justifican.

-¿Por qué quisieron escribir una historia de cazanazis en España?

-Ramón Campos: El equipo de Netflix nos dijo que las historias de nazis funcionan muy bien en la plataforma y empezamos a buscar cuál podríamos contar nosotros. Entonces descubrimos algo que no mucha gente sabe: que hubo muchos españoles en campos de concentración que, cuando fueron liberados, se convirtieron en apátridas. Todos los países fueron a buscar a sus compatriotas salvo España, que los abandonó a su suerte y cada uno se tuvo que buscar la vida. A partir de ahí nos imaginamos cómo habría sido la vida de esa gente y qué habrían hecho si descubren que uno de los nazis que tuvo que ver con su presidio estaba en España.

Gema R. Neira: Sabiendo, además, que España era una plataforma de huida hacia Latinoamérica, un lugar donde estaban más o menos tranquilos.

-¿Qué hay de realidad en 'Jaguar'?

-Gema R. Neira: El contexto es absolutamente real, y hay muchos personajes basados en personas reales. Los únicos que no son reales son nuestros protagonistas.

Ramón Campos: Pero están inspirados en historias reales de presos de los campos. Hemos visto muchas entrevistas de gente que estuvo allí y las características de cada uno de nuestros personajes, sus heridas, sus cicatrices y sus manías, están inspiradas en gente que vivió en los campos de concentración.

-¿Eran conscientes de que las comparaciones con 'Hunters', la serie con Al Pacino de cazanazis, serían inevitables?

-Ramón Campos: Fuimos conscientes desde que teníamos la serie en preproducción y salió el anuncio de 'Hunters'. Pero no tienen nada que ver. Ni el contexto, ni la narración, ni la forma en la que hablamos del Holocausto. Nosotros teníamos claro desde el principio que debíamos tener un respeto reverencial a las víctimas, que no íbamos a hacer ficción sobre el Holocausto, nos parecía que había que tener mucho cuidado con eso. Creo que esa es una de las grandes diferencias con 'Hunters', que nos tomamos el Holocausto muy en serio y no recreamos nada que no haya pasado allí.

-¿Por qué quisieron que la protagonista de esta serie cargada de acción fuera una mujer? En otra época, posiblemente, habría sido un hombre.

-Ramón Campos: La primera razón fue Blanca. Además, cuando nos pusimos a desarrollar la serie nos dimos cuenta de que en Mauthausen, donde queríamos que estuviera la protagonista, no había mujeres. Las llevaban a otros campos. Así íbamos a tener una mirada distinta del Holocausto, porque iba a ser desde fuera, desde la casa del comandante, desde la mirada de una niña que se está imaginando lo que está sucediendo allí dentro pero no lo ve. Aparte, nos encanta que Blanca se convierta en un animal. Te puedes imaginar cómo ha sobrevivido todos estos años, y le aporta mucha fuerza el hecho de que sea mujer.

Gema R. Neira: Además, por suerte, la ficción está cambiando y cada vez hay más identificación con los personajes femeninos protagonistas de cualquier tipo de serie, no solo las románticas, que era lo que pasaba antes.

-¿Por qué les gusta tanto en su productora hacer series de época?

-Ramón Campos: Porque luce mucho. Y te permite contar cosas que en series contemporáneas son difíciles que contar. Hay ciertos conflictos que solo puedes contar haciendo época. Te permite hacer un espejo con la actualidad sin que nadie lo sienta como una agresión. Puedes hablar de fascismo, de justicia, de venganza, de memoria, sin que nadie lo sienta como una agresión en este mundo tan polarizado en el que vivimos.

-¿Tienen previstas más temporadas de 'Jaguar'?

-Gema Neira: Los protagonistas tienen mucho recorrido. Hay una parte de la historia que se cierra en esta temporada, pero tiene vocación de continuidad.