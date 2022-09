Paco León sorprendía hace unos días con una dura crítica a 'Élite', que está a punto de estrenar su sexta temporada en Netflix. Durante su visita al podcast Nude Project, el actor y director no se cortó a la hora de compartir su opinión sobre la ficción adolescente: "Como producto me parece una mierda muy grande, la verdad (...) les respeto como compañeros, pero como espectador me parece un mojón".

Estas declaraciones molestaron a los creadores de la serie, tal y como expresaron en sus redes sociales. "Doy fe de que en galas de premios donde competimos con 'Arde Madrid', gente de su equipo fueron majísimos, pero Paco León nos miraba como si tuviéramos chinches", aseguró Darío Madrona. Carlos Montero, por su parte, comentaba lo siguiente: "Y yo pensando que le caía mal y se ve que no era personal, solo que nuestra serie le parecía una mierda. Qué alivio". "La próxima vez le diré que éxitos como nuestra mierda le han producido su experimento. Sin acritud", añadió después en referencia a 'Rainbow', la nueva película del director que llegará a Netflix este mismo viernes. 📹 @pacoleonbarrios aclara sus declaraciones sobre Élite



"Con cerveza en mano, he dicho cosas que no debería. Me sabe fatal haber faltado el respeto a compañeros" pic.twitter.com/xv7K7vefc2 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) 28 de septiembre de 2022 Debido a todo el revuelo que se ha generado, Paco León ha querido aclarar sus polémicas palabras sobre 'Élite'. Lo hizo este miércoles en el programa 'Hoy por hoy' de Cadena SER, donde reconoció que ni siquiera la ha visto: "He dicho que es muy mala en un contexto muy concreto, los podcast los carga el diablo. Te relajas, te ponen una cerveza, te crees que no te escucha nadie y en realidad sí". "He dicho cosas como 'mojón' y 'mierda' que no se deben decir. Soy bastante respetuoso con el trabajo de los compañeros porque sé lo que cuesta hacer una serie o una película. Me sabe fatal haber faltado al respeto de compañeros, más allá de los gustos que todos tenemos", añadió León. Además, aseguró que se ha "reconciliado" con los creadores: "El jueves nos vamos de fiesta".