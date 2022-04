En clave de igualdad

El mes de marzo ha terminado dando una mayor visibilidad a las mujeres que, históricamente, trabajaron en el campo de la ciencia y del arte consiguiendo importantes logros científicos, artísticos y literarios, a pesar de que la mayoría de las féminas se desenvolvieron en espacios acotados impuestos por una sociedad que dejaba a la mujer al margen de una formación igualitaria. Los pequeños pasos que se dan, cada mes de marzo para conocer a estas mujeres, son notables, pero lo deseable sería seguir haciéndolo durante el resto del año y no solamente de manera puntual. Trazar una labor informativa y de conocimiento permanente tendría resultados más efectivos. Hacer periódicamente visibles los desajustes a los que se enfrenta la mujer en el ámbito laboral y social ayudaría a conseguir los objetivos que demanda la sociedad desde hace décadas. ¿Invertir más dinero? Si es necesario para trabajar con fundamento profesional, político y judicial, desde luego que sí. A día de hoy existen pocos avances, los asesinatos, las violaciones no merman, las libertades para una mujer se siguen cuestionando como acciones provocadas, todo esto es el espejo de una irregularidad cultural y educativa que induce a una sociedad en degradación.

Las invisibles, las olvidadas, mujeres que surgen como brotes en rama cuando sus obras son expuestas para conocimiento del público

Las invisibles, las olvidadas, mujeres que surgen como brotes en rama cuando sus obras son expuestas para conocimiento del público. Mes de marzo, dedicado a ellas para intentar conseguir una paridad que sigue marcando distancias. Las silenciadas se dan a conocer, se hacen conspicuas, esto es sustancial para descubrir el potencial de inteligencia y creatividad que sigue, la mayor parte, ausente. La exposición 'Hacia poéticas de género. Mujeres artistas en España 1804-1939' en el IAACC aragonés da a conocer las obras de estas artistas que, a pesar de las dificultades que tuvieron para poder formarse como sus colegas varones, gozan de un nivel profesional equiparable a ellos. Fueron tiempos de cambios sociales, políticos y económicos que contribuyeron a que algunas creadoras tuvieran acceso, aunque fuera lentamente, a las academias de Bellas Artes.

Las muestras expositivas temporales, además de ser importantes, son una fuente de información, conocimiento y deleite, pero su corta exhibición hace que no perduren en la memoria como agentes de integración en el horizonte artístico y acaben en el olvido. Conseguir una permanencia que no sea estacional requiere de inversiones y apoyos de todos los gobiernos e instituciones, sin olvidar a los posibles patrocinadores y coleccionistas. Que Aragón no tenga un museo dedicado a los artistas, mujeres y hombres aragoneses, desde el siglo XIX hasta nuestros días, es una carencia incomprensible. Crea un vacío documental y expositivo en el panorama cultural que no se da en las principales ciudades españolas. El pauperismo cultural es muy peligroso, si no se evita acaba convertido en una tradición, una práctica insostenible si queremos conseguir que nuestra sociedad avance en igualdad y respeto, sobre todo de cara a las futuras generaciones. Los trabajos sempiternos son proyectos que logran alcanzar objetivos importantes y que no requieren de temporalizadores, salvo que después se vuelvan a conectar a un dispositivo para ponerlo en acción y hacerlo estable, todo es posible.