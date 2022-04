Los Juegos del independentismo

Cuando el Rey de España planteó la idea de que unos Juegos Olímpicos de Invierno podrían servir para devolver a la Corona el prestigio internacional perdido por los acontecimientos vividos en torno a la Monarquía y, además, si su sede fuera Cataluña darían también un espaldarazo a la españolidad de ese territorio y podrían servir para la reconciliación con los independentistas, nunca pensó que podrían dar pie a la reafirmación de ese colectivo numeroso de secesionistas. Se creyó que no podían ir solos los catalanes en esa aventura porque se corría el riesgo de que el resto de España pensara que desde el Estado y el Ejecutivo central se pretendía 'blanquear' a un territorio que había creado mucho malestar nacional, y entonces se pensó en Aragón como comunidad españolista y una estupenda compañera de Cataluña, con el Pirineo como nexo de unión y teniendo en cuenta la tradición, puesto que desde el siglo pasado Jaca ha querido en cinco ocasiones ser sede de unos Juegos, aunque nunca lo ha conseguido. A partir de ahí, entre declaraciones de unos y de otros, el proyecto parece mostrarse tal cual pretendía ser: unos Juegos independentistas que sirvan para suavizar las relaciones entre el Rey y esa mitad de catalanes y ayude en las sintonías políticas al Gobierno central. Pero en medio ha aparecido un Aragón que pocos esperaban, reivindicando su papel y poniendo todas las cartas bocarriba. Y queriendo que se cumpla lo que todas las partes han dicho en esta carrera hacia la aventura olímpica: que el proyecto debe ser de igual a igual entre Aragón y Cataluña. La única que no lo dijo fue la Generalitat. Y, casualmente, su opinión es la que ahora tiene el beneplácito del Ejecutivo central y del comité olímpico. No es de recibo.

Sin haber decidido el nombre Da la impresión que desde el COE se ha jugado con Aragón, puesto que el Gobierno se ha fiado del presidente Alejandro Blanco, pero al final las reuniones para consensuar la candidatura se zanjan cuando él ha querido y sin haber una propuesta igualitaria como se ve claramente. Solo se quedan dos valles del Pirineo sin pruebas olímpicas, los de Tena y Benasque, o sea, Formigal-Panticosa y Cerler, a pesar de la tradición y la experiencia para realizar cualquier competición, pese a haber pistas acondicionadas y de que las inversiones habidas en los últimos años en ambos valles hagan que las instalaciones sean de las más modernas de España. Y más raro es que se cierren las reuniones preparatorias de la candidatura sin haber decidido el nombre con el que se va a presentar. Blanco lleva unos días actuando de una forma distinta a cuando vino a Zaragoza Blanco lleva unos días actuando de una forma distinta a cuando vino a Zaragoza. Ahora es ambiguo en sus planteamientos. Da la impresión que el propio presidente del COE se ha encaminado hacia un callejón sin salida. Arropando a Cataluña, eso sí. Y saca muy mal gusto, como fue que el viernes pasado en la reunión con los gobiernos catalán y español, a la que no quiso ir el aragonés, dejara una silla vacía con el documento a validar encima de la mesa. Se está viendo ese único interés que es ganarse a los independentistas con unos Juegos. Si ese era el objetivo, se ha jugado con Aragón de malas maneras. Todo puede cambiar, o no, depende de las presiones sociales y políticas, como ocurrió con Candanchú que iba a cerrar las pistas en Semana Santa y al final la empresa no ha aguantado esa presión y abrirá. Pues con los Juegos igual. Ahora Blanco dice que espera la propuesta de Aragón. Y pide prisa, aunque Cataluña aún tiene que hacer los anunciados referéndum y eso nos lleva hasta el verano. Puede ocurrir que por la presión algo cambie. Ojalá. Pero los catalanes de la Generalitat tienen muy claro que ellos están por encima. Saben que nada está firmado, porque el documento supuestamente pactado no tiene más que la firma de Blanco y un colaborador, ni los técnicos catalanes ni los aragoneses. La mayoría de reuniones fueron telemáticas. De cualquier manera, creían estar más cerca de esos Juegos independentistas con los que Cataluña había soñado y tenían avalados desde Madrid. Pero como se ha notado que Aragón ha sido utilizada de comparsa, ahora hay que arreglar este desatino. Porque el escepticismo está ahora en el otro lado.