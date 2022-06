Días de ferias

Estos días voy de oca en oca y tiro porque me toca. La semana pasada estaba en el Parque del Retiro, en la Feria del Libro de Madrid, firmando libros en «la feria más grande de la historia», señalaban con mucha humildad, con más casetas y autores que nunca, y hoy sábado empieza la Feria del Libro de Zaragoza, en el Parque José Antonio Labordeta (no vamos a ser menos que los de la capital), que parques con encanto y nombre también tenemos por estos lares. Y que no falten los bares, por cierto, que con este calor son más necesarios que nunca. Y que no falte alguna zona con sombra, por favor, que demasiado sol es fatal para la piel sensible y para los libros delicados/dedicados. Hoy comienzan en el paseo de San Sebastián del Parque Grande nueve días intensos de libros, editoriales, librerías, autores y lectores. Con firmas, talleres, recitales, conciertos, cuentacuentos y batallas de dibujantes. No nos privamos de nada. Ayer viernes comenzó también la Feria del Libro de Huesca (no es en el Parque Miguel Servet, pero hace unos años sí que tenía lugar en semejante ubicación), a la que acudiré algún día por allí, con cuentacuentos y firmas, que yo acudo a todas aunque se me amontonen, una encima de otra. El año pasado fue un espejismo, por la pandemia se espaciaron en el tiempo estas tres ferias –Madrid, Huesca y Zaragoza– y no coincidieron en las mismas fechas. Algo insólito e histórico, para el recuerdo, pero ahora que ha vuelto la normalidad, pues eso, volvemos a lo de siempre. Los editores se tienen que desdoblar de mala manera, tú a Londres y yo a Calahorra, así como los autores, que mandamos nuestros clones a esas ferias que nos caen más a desmano. «El de la Feria de Madrid no eras tú», me dijo un amigo lector, «Llevaba una camiseta diferente». Y no le faltaba razón. Me he echado una camiseta nueva, a ver si me voy renovando un poco.