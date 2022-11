Ahora muchos lectores leen menos y ocupan su tiempo libre en ver series, películas, videojuegos… En fin. Es lo que hay. El ocio es cambiante. Pero el leer tendría que ser algo inmutable. Hay que leer más, claro que sí. A mí me encanta leer. Pero también veo películas y series, por supuesto. De hecho, me encanta leer un libro y después, si es posible, ver la película basada en el libro, para comparar. Eso sí, independientemente de que nos haya gustado mucho o poco la película, al salir del cine hay que decir la gran frase: «El libro era mucho mejor», y así quedamos como personas cultivadas.

En el siglo pasado, de jovencito (muy de jovencito) me leí la novela Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Recuerdo lo mucho que me gustó, me pareció una obra excelentemente escrita, con unos personajes increíbles y una trama cautivante que te mantenía en vilo de principio a fin. Y el otro día fui a ver la película basada en ella, dirigida por Oriol Paulo y protagonizada por Bárbara Lennie y Eduard Fernández. ¿Cómo han tardado más de cuarenta años en llevar semejante novelón al cine? Bueno, los amantes de las adaptaciones cinematográficas tenemos que tener paciencia. En mi caso, lo bueno de haberla leído hace tantos años (y no haberla vuelto a leer) es que ya no me acordaba apenas de la trama, ni de cómo acababa la historia, así que esperaba disfrutarla plenamente. Sin embargo, fue comenzar la película y toda la historia volvió de golpe, y mi cabeza anticipaba todo lo que iba a pasar poco después.

Tenía como una «mente spoiler» que me iba adelantando los acontecimientos, pero no dejaba de ser una maravillosa sensación, pese a que se perdiera el factor sorpresa. «¿Qué te ha parecido la película?», me preguntó mi mujer al salir del cine. Me había gustado un montón, pero sentencié sin dudar: «El libro mucho mejor». Faltaría más.