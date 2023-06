Desmelenarse con Vox

Se está produciendo un cambio de ciclo político en España: es incuestionable. Las encuestas que guardan en la recamara Metroscopia y GAD3 apuntan a los 200 diputados entre la suma de PP y Vox. Casi al nivel de la mayoría absolutísima de Rajoy. No es descabellado. Por extrapolar, en Zaragoza la derecha suma 19 concejales. Hito histórico. Más de lo mismo en Calatayud, Teruel o Monzón. Hasta la izquierdista Caspe quedará para los populares.

Entre tanto, el PP ya se desmelena con Vox y no tiene remilgos en pactar juntos en tierras valencianas. Un error si se pierde la centralidad de un partido que quiere aunar mayorías. Si se ata en corto a tu único aliado posible en la derecha, puede ser un acierto a largo plazo. Pero con un potencial riesgo nuclear. Es cierto que Valencia es mucha derechizada Valencia. Ahí los derroteros son otros. Sí, Ayuso es Madrid, pero el ayusismo no es España. Las reglas de Valencia no deben extrapolarse al resto del país.

En esa idea juega Jorge Azcón, ya despedido de la alcaldía para encarar su nuevo reto. El próximo presidente aragonés quiere explorar cualquier vía con Guitarte e Izquierdo, y con B tener sintonía pero a distancia. Un encaje difícil que debe ser resuelto cuanto antes. Dilatar los tiempos de cada institución entra dentro de la lógica política pero no en los tiempos de la ciudadanía y la empresa. Aragón debe acelerar y poner rumbo a un nuevo gobierno. Hay mucho en juego, como inversiones milmillonarias que están al caer.Al otro lado de la orilla está Lambán, que se resiste a vaciar el despacho. Y aún le queda una carrera de fondo en lo orgánico para colocar a los suyos y atar la sucesión. Dice ahora que en absoluto cuestiona el liderazgo de Sánchez pero que ir al Comité Federal no pudo por un «menester» familiar. Y hay que creerle, claro. Al tiempo que Sumar busca refugio en el Congreso, con un batiburrillo de partidos políticos con buena intención pero aún sin programa; y donde surge Jorge Pueyo como cabeza visible. Un acierto: fresco, joven y sin inercias viciadas. Hablará aragonés en Madrid, otro acierto. La buena voluntad quedará en eso. Sumar es más bluf que una opción real.