Suma tres empates consecutivos el Real Zaragoza y esa es la renta de tres puntos que tiene con el descenso. Por eso, a cuatro jornadas para el final, la intención es dar un paso de gigante el sábado en Las Palmas con un triunfo que le colocaría casi en la orilla de la salvación. Así lo admite Juan Ignacio Martínez. “El Zaragoza tendrá que jugar desde el primer minuto a por el partido, decirle a Las Palmas que queremos la victoria y eso tendremos que hacerlo con mucho juego y concentración, porque el rival a nivel de objetivos lo tiene cumplido, con la permanencia asegurada, pero es un enemigo muy difícil de superar y tendrá mucho mérito que consigamos la victoria”, aseveró el entrenador zaragocista, defendiendo la estrategia de los últimos partidos, donde el Zaragoza sumó empates valiosos ante el Espanyol o el Sporting, aunque tropezó en Lugo con unas tablas inesperadas pero importantes también por el momento del gol del empate, en el último suspiro y cuando la derrota parecía segura.

"Se me tilda de salir al empate y yo eso no lo entiendo. Recuerdo que se me comentaba que teníamos el Tourmalet y hemos ido arañando puntos de aquí y de allá. Sin ellos estaríamos en otra situación, sufriendo mucho más”.

“Cuando no puedes ganar, se trata al menos de no perder el punto que tienes. Se me tilda de salir al empate y yo eso no lo entiendo. Queremos vencer a Las Palmas y ojalá lo consigamos, porque no puede ser de otra manera. Son tres puntos que nos darían un paso muy importante para ese objetivo que llevamos muchas semanas sufriendo. No se trata de calculadoras sino de sumar para alcanzar el objetivo”, explicó el preparador del conjunto aragonés, dando valor al difícil calendario reciente que ha tenido su equipo. “Necesitamos muchos puntos todavía para mantener la categoría y me quedo con el espíritu del equipo. Recuerdo que se me comentaba que teníamos el Tourmalet y hemos ido arañando puntos de aquí y de allá. Sin ellos estaríamos en otra situación, sufriendo mucho más”.

Con todos los disponibles

Con cuatro jornadas sin ganar y tres puntos de 12, JIM vive su peor momento de resultados en el Zaragoza, a lo que quitó hierro, “porque no entiendo de peores ni de mejores momentos, sino de sumar puntos”, reflejó, sin olvidar los 31 puntos que ha firmado en 20 jornadas un Zaragoza que estaba hundido cuando lo cogió en diciembre y haciendo hincapié en el poder de un enemigo que en su casa, en el estadio de Gran Canaria, ha sumado 35 puntos, siendo el quinto mejor local y que cuenta con un gran arsenal ofensivo que encabezan los Jesé, Araujo, Pejiño, Edu Epiau… “Arriba tienen mucho potencial y te someten a ataques constantes. Tenemos que estar muy firmes en las vigilancias porque tienen gol, así lo demuestra su coeficiente, y aprovechar sus debilidades. Es un muy buen equipo y en su estadio es muy fiable. No hay que olvidar que ganó al Espanyol o al Mallorca, dice mucho de su nivel eso”.

"Tengo el once más o menos en la cabeza. El más importante es el siguiente partido, aunque es inevitable que en esos tres encuentros en nueve días tendrán que suceder cambios"

Al partido llega el Zaragoza con todos los jugadores disponibles excepto Atienza y Ros, lesionados desde hace semanas y ya en la dinámica de grupo, y Alegría, confinado por un contacto estrecho con covid. Hubo golpes y sobrecargas en el último partido (Vigaray, Eguaras, Narváez, Bermejo…) y el Toro ha superado casi por completo las molestias en el talón derecho que le han hecho perderse las tres últimas citas, si bien frente al Espanyol fue convocado a última hora: “Hemos tenido los golpes del partido pasado, pero ya han entrenado todos con normalidad. Tengo el once más o menos en la cabeza, pero tengo una serie de decisiones por tomar, algunos jugadores han hecho buenos entrenos y merecen entrar”, dijo JIM. Esas se derivan también del choque del jueves siguiente ante el Castellón, un rival directo, y de la visita a Mallorca el lunes 24, tres encuentros en nueve días. Con todo, dejó claro que las rotaciones llegarán en las siguientes citas y no en el estadio de Gran Canaria. “Lo he pensado esta semana, sin duda, pero veo a los jugadores en plenitud. El más importante es el siguiente partido, con un once muy competitivo, con gente al máximo. Es inevitable que en esos tres encuentros en nueve días tendrán que suceder cambios por la fatiga, posibles golpes el aspecto físico.... Ojalá sucedan los imprevistos menores posibles”.

Fatiga muscular y física

En el choque ante el Espanyol ya se notó la fatiga muscular en el último tramo y también hay un claro cansancio mental de los jugadores. “Es que el estrés competitivo, lo que te juegas, se vio ante el Espanyol, tanto nosotros como en el rival. Haces sobreesfuerzos, el tema muscular y la acumulación de minutos influyen, eso es evidente”, admitió el entrenador zaragocista.

Ese cansancio y el tramo final han motivado que JIM en estos últimos entrenamientos esté llamando a más jugadores del Aragón, que ya ha terminado la temporada sin clasificarse para disputar el playoff de ascenso. Este jueves, por ejemplo, en La Romareda han estado los metas Carlos Azón y Guillermo Acín y los jugadores de campo Javi Hernández, Arnau Gaixas, Iván Castillo y Luis Carbonell. “El filial ha acabado la temporada con mala fortuna de los chavales, que no se clasificaron. Con el protocolo del covid, que nos ha cambiado la vida a todos, por el tema de la burbuja no se puede meter un jugador de un día a otro y son futbolistas que ya han estado en la dinámica, que algunos han debutado y que tienen que estar preparados por si se les necesita”, justificó JIM.

