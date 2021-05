22:57

Una amarga despedida

El Real Zaragoza se ha despedido de la peor forma posible de una temporada para olvidar. La goleada ejecutada por el Leganés (0-5) en La Romareda sacó a relucir todos los defectos arrastrados por la plantilla durante todo el curso y ya toca pensar en los movimientos que van a sucederse durante el verano. La fiabilidad mostrada como local con Juan Ignacio Martínez no hizo acto de presencia en una lluviosa noche de fútbol que, por momentos, estuvo cercana a un partido amistoso. Los primeros minutos de ficticia igualdad se terminaron tras una pérdida de balón de Chavarría en forma de pase horizontal a la banda contraria, que aprovecharon los pepineros para montar una transición en dos toques y marcar el primero. El Real Zaragoza no tuvo argumentos ni actitud suficiente para reponerse a este duro golpe y comenzó a verse superado en todas las facetas por su rival. Juan Muñoz hizo realidad la ley del ex con un disparo de falta para hacer el segundo y vio como el palo y Ratón le negaban el tercer tanto poco después. Se auguraba una goleada que no tardaría en llegar. Un tercer gol que todavía iba a subir al marcador antes del descanso por medio del propio delantero andaluz, que picó a la perfección un envío entre líneas ante la pasividad local.

JIM se vio venir el ridículo de la segunda mitad y quiso quitar a los canteranos de la tragedia anunciada para sacar al ruedo a los habituales desafortunados Zanimacchia y Toro Fernández. Nada cambió. El Real Zaragoza seguía sin enchufarse, sin encontrar ni siquiera la luz, pensando más en las vacaciones que en jugar al fútbol o dignificar el escudo como reclamó un enfadado Zapater tras el duelo. Rubén Pardo y Miguel de la Fuente completaban una "manita" histórica para los zaragocistas (0-5) que fueron completamente incapaces de proponer algo más que una monótona posesión de balón tras los dos goles casi seguidos. Narváez y Bermejo tuvieron las más claras para limpiar la imagen, pero las imprecisiones en el remate de toda la temporada dejaron el cero en el marcador. De esta triste manera, el Real Zaragoza se despide de una campaña en la que se vio en el infierno durante muchos meses. Llega el verano, tiempo de rumores, de fichajes, de cambio de propiedades que influirán de forma más que considerable en lo que exhibirá el club aragonés la próxima temporada sobre el rectángulo de juego.