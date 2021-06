La salida de Álvaro Ratón es segura en el Zaragoza y ahora mismo es el Sabadell el equipo más interesado en su cesión, ya que el club arlequinado ha hecho llegar ese interés a los agentes del meta y también el Zaragoza tiene constancia de ello, pero todavía la negociación no se ha iniciado. El portero, que estuvo a punto de marcharse en enero cedido al Nástic, algo que se rompió al no pasar René Román, su sustituto, la revisión médica, ya comunicó al club al acabar la temporada que deseaba tener minutos en otro equipo y también Miguel Torrecilla y JIM entienden que su ciclo como suplente de Cristian Álvarez ha acabado. Tiene contrato hasta 2023 y lo más factible es una cesión, sobre todo si es a un club de Primera RFEF, aunque no se descarta la desvinculación.

El Sabadell, del que se ha marchado Mackay al Deportivo, va a reforzar seguro su portería tras el descenso a la Primera RFEF y uno de los candidatos mejor valorados es Ratón, aunque no el único. El portero zaragocista también ha sido ofrecido al Ibiza y al Burgos, recién ascendidos a Segunda, y al Cartagena, pero esas vías están cerradas y no irá a ninguno de esos equipos. Mientras, la posibilidad de jugar en el extranjero, en Chipre, en Turquía o en Gracia, está ahora mismo descartada por el momento por Ratón, que por cuestiones familiares prefiere seguir en España salvo oferta muy suculenta que por otra parte no le ha llegado.