Álvaro Ratón comunicó al terminar la temporada pasada su deseo de salir cedido, o desvinculado con la carta de libertad, para tener unos minutos en otro equipo que aquí, a la sombra de Cristian Álvarez, no tiene. El Zaragoza, y en concreto Miguel Torrecilla, asumió esa petición, pese a que el portero gallego cumple bien con el rol de arquero suplente y de garantías, que eleva también la competencia en el puesto con el meta argentino. El caso es que la salida se daba como segura, pero en estos momentos parece más probable su continuidad que la posibilidad de que tenga que hacer las maletas. De hecho, en el entorno del arquero se da como muy probable que siga, ya que además tiene contrato hasta 2023. Si no sale, el Zaragoza no fichará a otro portero.

Ratón ha tenido algunas posibilidades en Segunda en el Burgos, el Cartagena o el Ibiza. Su nombre estuvo encima de la mesa tras ser ofrecido y sobre todo en el 'Efesé' se valoró esa posibilidad. Sin embargo, hace días que esas opciones se cerraron. La que parecía más factible era la del Sabadell, en Primera RFEF tras el descenso del club arlquinado para jugar cedido en la Nova Creu Alta, pero finalmente no tendrá sitio en el conjunto catalán y esa vía está cerrada. Tiene alguna otra alternativa en Primera RFEF, como la del Logroñés, aunque no como primer candidato, y al extranjero por motivos familiares no quiere irse, por lo que aunque sus agentes escrutan el mercado y no descartan nada, es más posible que se quede a las órdenes de JIM.

Ratón arribó como fichaje para el Deportivo Aragón en el verano de 2015 procedente del Villanovense y vivió su mejor momento en el primer equipo con César Láinez en el final de la temporada 16-17. La llegada de Cristian Álvarez en 2017 le ha dado un rol secundario, ya que en 5 temporadas en el Zaragoza ha disputado solo 58 partidos oficiales entre Liga y Copa. En enero pasado estuvo a un paso de ir cedido al Nástic, pero su sustituto en el Zaragoza, René Román, no pasó las pruebas médicas.