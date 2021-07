Contento, pero calma. Fran Gámez, en cierto modo, acuñó el discurso de JIM tras ganar en pretemporada al Valencia, un triunfo bonito pero cosechado simplemente en un partido de verano. Nada más. El valenciano, en una frase que recordó a aquella célebre de Manolo Preciado sobre Pilatos y el Bayer Leverkusen, aseguró que “ni el primer día (tras perder en Calahorra) éramos una banda ni ahora vamos a ascender sí o sí”, así que paciencia y a trabajar: “Los partidos de pretemporada son diferentes a los de Liga, hay que ir poco a poco, partido a partido y entrenamiento a entrenamiento y sabiendo que si hacemos las cosas bien todos los partidos tendremos la oportunidad de ganar”.

A nivel personal, el lateral blanquillo tuvo un estreno prácticamente inmejorable en sus primeros minutos como zaragocista. Tapó a Cheryshev, se prodigó con soltura en ataque y metió el segundo gol del Real Zaragoza tras pase de Narváez. Nada mal para empezar. “Me gusta llegar bastante arriba pero sabiendo que soy defensa y que lo primero que tengo que hacer es defender. Siempre que puedo me gusta acercarme al área, meter goles, dar asistencias y lo he podido hacer”, resaltó.

Además, ese gol y esas buenas sensaciones individuales hicieron olvidar el inicio de Gámez en el Real Zaragoza, marcado por una pequeña elongación que le había dejado mal sabor de boca. El lateral explicó que “estaba un poco fastidiado porque el primer día tuve que salir un poco del grupo y tenía muchas ganas de jugar”, y sobre el terreno de juego “me he encontrado muy a gusto”, reconoció. “Los compañeros desde el primer día me han dado mucha confianza y estoy aprendiendo lo que quiere el míster. El primer día tuve que salir y me he perdido algunas cosas, pero ya llevo unos días entrenando con ellos y aprendiendo cada día de lo que me pide el míster a mí y a todos”, apuntó.

Por último, también Gámez valoró de forma positiva la victoria grupal contra el Valencia: “El partido ha ido muy bien, hemos ganado al Valencia, que es un equipo bueno de Primera División, y contento por el gol”, dijo.