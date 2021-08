-A las puertas de la historia. Otra vez.

Relacionadas Vuelve La Romareda

-Está claro que estamos cumpliendo objetivos y que llegar al fútbol profesional supone para nosotros algo muy importante. Y, además, empezar en La Romareda es algo especial que siempre va a quedar ahí.

-¿Nervioso?

-No. Quizá lo esté antes del partido pero es algo diferente a lo que sentía como jugador. Este época es de mucha tensión en la dirección deportiva, con mucho trabajo por hacer y días que pasan muy rápido porque no paras. ¿El partido? El Ibiza irá a La Romareda a competir lo mejor posible.

-En Ibiza su nombre es sagrado…

-Qué va. Los jugadores y el cuerpo técnico son los importantes y los protagonistas de lo que está pasando. Los que estamos alrededor somos actores secundarios con la tarea de ordenar y ayudar.

-Con Amadeo Salvo al mando…

-Él formó el club desde la última categoría y ha conseguido meterlo en el fútbol profesional, algo que no se había conseguido hasta ahora tan rápido. Él y su familia tienen esa ambición e ideas claras y esas ganas de superarse que se contagian al resto.

-¿Tiene todavía muchos fichajes por hacer?

-Hay cuatro o cinco cosas por hacer. El 75% de la plantilla está formada, pero faltan esos refuerzos que deben venir para asentar lo que se hizo el año pasado. El bloque sigue porque se lo ha ganado tras una temporada brillante en la que fuimos los mejores y los futbolistas se ganaron el derecho a afrontar otro reto en una categoría superior.

-¿El único objetivo es la salvación?

-Vamos partido a partido y ya veremos. No hay que ser excesivamente ambiciosos pero tampoco muy conservadores. Solo pensamos en el partido del Zaragoza y en el posterior ante el Málaga y ahí paramos de contar.

-¿Qué partido espera?

-Creo que será un duelo disputado y bonito entre dos equipos que van a hacer buen fútbol con balón. Es cierto que los nervios del debut pueden tener su relevancia y que también está el hándicap de la vuelta del público tras mucho tiempo, pero será un partido atractivo.

-¿Veremos un Ibiza valiente?

-Sin duda. Siempre lo hemos sido y ahora no vamos a cambiar nuestra identidad basada en buscar la portería rival, llegar arriba con todo y una forma de trabajar que el míster no tiene intención de alterar ahora.

-¿Qué es lo mejor del Ibiza?

-Su colectivo. Es un equipo comprometido que sabe lo que hace y quiere el balón. El Ibiza tiene las ideas muy claras entre otras muchas virtudes.

-¿Qué me dice del Zaragoza?

-Lo veo bastante bien. Ha hecho buenos partidos ante rivales de entidad y logrando derrotar a equipos como el Valencia y no de casualidad precisamente sino con mucho mérito y sin encajar goles. Está a la espera de incorporaciones, pero tiene buena pinta. Me gusta.

-¿Su principal peligro es la continuidad del bloque y de JIM?

-Es relevante. Dar continuidad a un grupo en la situación en que se encuentra la entidad es importante y el cuerpo técnico ha logrado congeniar un bloque que puede darle resultados, sin duda. Insisto: la cosa pinta bien.

-¿A estas alturas, con nueve temporadas seguidas en Segunda y con las numerosas dificultades existentes, sería una sorpresa que el Zaragoza estuviera arriba?

-Nunca sería una sorpresa aunque tampoco debe ser una obligación. Hay varios equipos más poderosos y por encima económicamente.

-¿Le gustaría volver?

-Zaragoza y el club son especiales para mí y le tengo cariño. Allí nací, pero hace tiempo que acabó mi carrera y he pasado por otros clubs a los que también deseo que les vaya lo mejor posible. No he valorado nunca volver. No lo contemplo.

-¿A qué jugador del Zaragoza ficharía si pudiera?

-Hay muchos, aunque quizá Narváez sea el más determinante y lleva años demostrando su valía. También Azón, un delantero con una gran capacidad y enorme futuro por delante. Quizá ellos sean los que más me gustan, pero hay otros muchos, como Zapater. Creo que el Zaragoza dispone de una gran plantilla.

-¿Mantiene contacto con alguien?

-Hablo con gente del Zaragoza, claro. He compartido vestuario con alguno y mantengo amistad con gente de allí.

-¿Y qué le transmiten del interminable proceso de venta del club?

-Hay incertidumbre, está claro. Los cambios siempre generan eso y ante la posibilidad de que los haya en la propiedad, es inevitable que los haya.

-¿Firma el empate?

-No, no firmo nada de momento. A ver qué pasa y a jugar. Solo lo firmaría en caso de que fuera la última jornada para lograr algún objetivo. Si el Zaragoza nos gana habrá que darle la enhorabuena, pero hay que jugar.