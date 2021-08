--¿Cómo afronta el Cartagena el partido de La Romareda tras las dos derrotas iniciales?

--No es el comienzo soñado, pero sabíamos que empezábamos con dos enemigos difíciles que a priori iban a estar luchando por el ascenso y nosotros estamos en una fase de conjuntarnos con gente que en teoría viene a ser importante y que todavía no está. Vamos a La Romareda a dar lo mejor de cada uno para que empiecen a llegar los resultados, que no creo ya que tarden mucho.

--¿Y al Zaragoza cómo lo ha visto? Tampoco ha arrancado bien…

--Vi un rato del partido ante el Ibiza y otro frente al Valladolid y no estuvo mal en ninguno de los dos. Es cierto que de cara a puerta no estuvo fino, pero todo el mundo sabe que tanto el Cartagena como el Zaragoza somos dos equipos que no vamos a sufrir en esta temporada.

--Ese hándicap del gol ya lo tuvo la temporada pasada, ¿cree que con lo que ha fichado este año el Zaragoza lo va a solventar?

--Es difícil saberlo. Conozco a Álvaro Giménez personalmente porque coincidimos hace bastantes años en el filial del Mallorca y sé que es un gran delantero para la categoría. Todavía no ha participado de inicio, pero estoy seguro de que le puede dar mucho al Zaragoza.

"Álvaro Giménez es un gran delantero para la categoría. Estoy seguro de que le puede dar mucho al Zaragoza"

--¿Qué le parece desde la distancia el proyecto?

--Los fichajes que he visto sí me parecen futbolistas con experiencia en la categoría y espero que les vaya muy bien. Me parece un buen bloque en todas las facetas, defensiva y ofensiva, y seguro que será un partido bonito.

--¿Hasta qué punto pudo formar parte Álex Gallar de ese proyecto?

--Es cierto que hubo un interés, aunque no llegó a formalizarse una propuesta. Era pronto y no estábamos preparados todos para abordar esa oferta.

--¿En qué sentido era pronto?

--Era julio, por lo que tengo entendido el Zaragoza andaba con un margen salarial un poco escaso y yo estaba en una situación en la que el Girona me había dicho que tenía que salir ya y otros equipos sí pusieron propuestas encima de la mesa. Supongo que fue un problema de tiempos, porque el Zaragoza cuando ya decidimos venir a Cartagena todavía no había dado la oferta en firme.

--Se decidió por el Cartagena y, ¿a qué aspira su equipo esta temporada?

--A ganar el siguiente partido. Esta categoría es igualada y parece que por los fichajes va a haber como mínimo 12 candidatos al ascenso. Nosotros no nos marcamos objetivos a un plazo lejano, es la mejor manera de afrontar esta Liga tan larga.

"Me gusta mucho el Huesca y por lo que he visto tanto Almería y Valladolid al menos van a ser solventes. Son los tres equipos que mejor veo"

--Doce candidatos, pero tendrá sus favoritos…

--Me gusta mucho el Huesca y por lo que he visto tanto Almería y Valladolid al menos van a ser solventes. Son los tres equipos que mejor veo ahora.

--En lo personal repite cesión en el Cartagena y da la impresión de que su vuelo se ha frenado en los últimos años, que necesita volver a encontrar su mejor nivel.

--No lo veo así, simplemente lo que ha pasado es que en el Girona no he tenido la oportunidad que quería y por tema de límite salarial tenía que salir. No se me caen los anillos por venir a un club en el que ya estuve muy bien y creo que ya viví un gran año en el curso pasado. Quería estar cómodo, en un sitio donde se me valorara.

--Pero fue clave en el ascenso del Huesca, pisó Primera con ese equipo y no pudo mantenerse ahí.

--Mi objetivo es volver a jugar en la élite y estoy capacitado para ello. He tenido esas dos malas experiencias por los ascensos frustrados estos años, pero hay que volverse a ganar el derecho a estar en Primera. Ya lo logré con el Huesca y si este año no lo consigo en el Cartagena quiero hacerlo lo mejor posible para que algún equipo vuelva a tener los ojos puestos en mí.

--Ojos habrá en La Romareda, con más de 10.000 espectadores, aunque sea como visitante es una alegría ver el público en las gradas, ¿no?

--Por supuesto. Lo importante es que haya gente en el campo y que esta pandemia la pasemos cuanto antes. Este deporte con público es muy diferente, eso es indiscutible.